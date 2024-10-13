Путину снова перешли «красные линии» 1 Кирилл Данильченко, «Левый берег»

13.10.2024, 15:18

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Отвечать нечем.

Удары по арсеналам и угрозы ядерного ответа Москвы на атаки дронами «третьих стран» никак не связаны. Если узнаем о прибытии, например, северокорейских копий «искандеров» или иранских снарядов, то попытаемся их достать.

Сегодня – добыча, завтра – перевалка, послезавтра – очистка нефти, потом – арсенал. Раздувайте штаты ПВО, тасуйте колоду из боеготовых комплексов, интенсивнее ремонтируйте и формируйте регламент.

7 октября поразили, а 10-го еще горел и взрывался нефтяной терминал в Феодосии, поразили 67-й арсенал ГРАУ под городом Карачев, пункт хранения «шахедов» и Ейск, несколько волн БпЛА зажгли аэродром «Ханская» возле Майкопа.

Детонации, взрывы цистерн с нефтепродуктами, разлетающиеся боевые части – очень красиво.

67-й арсенал, правда, меньше по площади и объему от 107-го, который уничтожили почти полностью, но он не модернизирован.

Yeysk, the Ukrainian forces hit the Shahed UAV warehouse



According to some reports, 400 shahed were stored there. Russians claim those are gas cylinders that exploded pic.twitter.com/l96F7zt01s — PS01 △ (@PStyle0ne1) October 9, 2024

Еще советские накрытия, РЭБ поздних 1980-х, обвалование с насаждениями, железнодорожная ветка вдоль площадок, на которых навалом того, у чего уже истекли сроки хранения.

Уверен, что убытки Россия имеет и они будут значительными – тысячи тонн.

400 «шахедов», о которых отчитался ГШ – это где-то недельные цифры того, что запускают по нам, теперь будет немного легче и глоток воздуха мобильным группам и ПВО.

Аэродром «Ханская» в Адыгее до большой войны был учебным, на большинстве видео зафиксированы детонация топлива и пожары в районе его хранения, но, возможно, достали и КАБы к Су-34, которые там рассредоточили после вторжения.

Уникальные кадры от ГУР поражения военного аэродрома "Ханская". Цель была поражена Ударными БПЛА. pic.twitter.com/E9a8DEIZFe — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) October 10, 2024

Многие экстрасенсы были в отпуске, но кое-что в Palantir было видно.

Как это работает? Ну что, медиа пишут вагонами конспирологию о том, как нам запретили бить по арсеналам и переработке с перевалкой, а потом бах – и трое суток пылает пожар.

Конечно, жар войны таков, что на ней применяют почти все: артиллерию особой мощности; еще советские ракеты с круговым вероятным отклонением плюс-минус стадион; ковровые бомбардировки, как по Азовстали; уничтожение тепло- и электрогенерации в разгар зимы; удары баллистикой по торговым судам с зерном и с маслом; хлорпикрин (привет, Организация по запрещению химического оружия, как вы там, очень обеспокоены?). Каких-то красных линий не существует в природе. Потому что уже нечем угрожать, некуда выше наращивать ставки.

Могут набросать два десятка паллиативных ракет от С-300 ранних версий, как в Харькове – а хватит запасов совка, чтобы перехватывать каждую ночь десятки дальних украинских дронов?

Уже удается делать в полном цикле «карандаш» для ЗРК быстрее, чем за шесть-восемь месяцев, чего даже СССР не смог и до распада С-125 на жидком топливе стояли на вооружении, а в тактическом звене даже древние «круги» и «кубы» 60-х годов?

Последние удары по Харькову – корейская баллистика, приобретенная за золото и валюту, или российские «искандеры» с колес производства. Десяток ударов – пауза на недели.

Удар КАБа по многоэтажке в Киевском районе Харькова, 8 октября 2024г.

Приходит полтора десятка ракет в неделю там или здесь – где-то попадут, где-то промажут, где-то их подавит РЭБ, где-то успеют сменить позицию. Но опять же, пара десятков полутонных бомб – это не угроза для оперативного и стратегического тыла страны наших размеров.

Прилетают КАБ, но они менее точны, чем ОТРК, у которого дублирующие системы; у них меньшая проникающая способность, меньшая устойчивость к радиоэлектронной борьбе, от них проще защититься, уйти под землю, рассредоточиться. Одно дело, когда придет парный пуск кассет, которые накроют несколько стадионов, а другое – бомбы, имеющие точность, далекую от JDAM.

Чем будете угрожать за переход красных линий?

«Кинжалами» и «цирконами» по центрам принятия решений в Киеве? Так это уже было. Падали в Днепр, их перехватывали, они взрывались в воздухе.

Бывало, и прилетали, как во время кампании ударов по ВПК прошлой зимой.

Как там успехи – дальние дроны не летают, морские дроны не угрожают, САУ «Богдана» не передают в войска, «нептуны» не долетают до арсеналов?

Что все Patriot будут уничтожены, как и все, что поставят нам с Запада?

За год россияне выложили один прилет возле Patriot, за десятки метров, без детонаций и вылетов ракет из побитой пусковой, пожара на машине управления или уничтоженного радара.

На фото боевая работа ЗРК ‘Patriot’ по баллистическим ракетам на Днепропетровщине 9 октября 2024 г.

Причем что там на видео – непонятно, может, это нидерландский PAC-2, который совсем не очень перехватывает «Искандеры».

Конечно, то, что прошла баллистика, и то, что у врага объективный контроль – это плохо, так не должно быть.

Да, затянуть весь фронт средствами РЭБ, тактическим ПВО, поставить на дежурство зенитные дроны мы не можем, однако создать такие защищенные районы для дальнего радиуса комплексов нам под силу и нужно это делать.

Но по видео – это даже не кассеты, поэтому от рассказов, как все будет уничтожено сразу после пересечения границы, тошнит даже самих россиян.

А раз некуда эскалировать, то нечем и пугать и нечего предложить, например, в ответ на прекращение ударов по инфраструктуре.

«Война городов», кстати, не подходит Западу не потому, что есть риск эскалации или неизбежно погибнет мирное российское население.

А потому, что у США 3800 ОТРК, из которых несколько сотен – в том самом состоянии, когда их сделали, чтобы работать по Саддаму Хусейну.

Выплюнуть несколько сотен ракет по окончательной даже цене миллион долларов каждая плюс доставка, обучение, перезарядка твердого топлива…

А еще надо обучать пилотов, передавать вооружение воздух – земля, поставлять противоракетный щит, где одна ракета уже стоит 6-8 млн, менять стволы в тысячи пушек, поставлять миллионы снарядов, запчасти и двигатели для тысяч БМП и MRAP.

Очень быстро 60 миллиардов помощи могут иссякнуть, а как голосовали их, все помнят.

При этом число баллистики, которую по нам выпустила РФ, уже прошлой зимой пересекло отметку в тысячу штук. Они своих стратегических задач бомбардировки не достигли, почему должны мы?

При этом я уверен, что когда производство ATACMS в Кемдене восстановят, то не замедлит и разрешение работать в глубину.

Но пока что есть украинский ВПК, есть коалиция дронов, которые поставляют не только готовые БпЛА, но и комплекты к ним, есть оборудование для производства неназванных боеприпасов в американских пакетах, ракеты земля – земля, выпускаемые в Украине.

Их реально финансировать деньгами ЕС, различных банков и частных фондов. Деньги заработать и отдать проще, чем потерянные жизни.

Тем более учить нас это делать не надо.

Поэтому еще раз, с удовольствием – арсеналы будут взрываться, переработка и перевалка нефти будут гореть, иранская и северокорейская помощь будут взлетать в воздух. А уже падение производства нефтепродуктов и потери четырех арсеналов будут влиять на ход боевых действий на земле.

Кирилл Данильченко, «Левый берег»

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