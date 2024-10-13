В Минске живет уникальная собака, которая моментально завоевывает внимание прохожих 13.10.2024, 17:34

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Ради нее хозяйка ушла с работы.

«Ой, а что это за порода?» — с этим вопросом к Алене за время нашей прогулки обращаются 12 раз, пишет Onliner. И нет, это не преувеличение, мы честно считали. К такому вниманию хозяйка Груши давно привыкла: когда выходишь на улицу с питомцем не мейнстримной породы (да простят нас собачники!), повышенный интерес даже льстит. Сама собака Груша дает себя гладить, совершенно не проявляет агрессии к незнакомцам и в целом ведет себя как прирожденная звезда.

Минчанка Алена рассказала, как однажды мечта завести необычную собаку воплотилась в жизнь, а Груша продемонстрировала умение позировать перед камерой и перепрыгивать через скамейки.

«Людей часто беспокоит вес Груши»

«Думаю, вы нас узнаете», — пишет Алена, идя на встречу с нами. И правда, красивую блондинку, ведущую на пятиметровом поводке роскошную длинноногую собаку, не пропустишь. Издалека Груша (на самом деле по «паспорту» у собаки имя из четырех частей, но мы будем обращаться к ней по-семейному) чем-то напоминает борзую, но стоит подойти ближе и понимаешь: мимо, тут что-то другое.

Вообще, порода Груши называется поденко ибиценко. Да, звучит, будто ее вывел какой-нибудь ученый и нарек своей фамилией, но это не так: в переводе это «борзая с острова Ибица». У породы есть и другие названия: ивисская борзая, ибицкая борзая, Ibizan hound. Понимаем, с ходу не запомнить.

Для Беларуси Груша — настоящая редкость. Алена говорит, что ее собака зарегистрирована под номером два, а всего поденко в стране не больше четырех.

— Многие думают, что эту породу вывели недавно. На самом деле это не так: предки поденко ибиценко жили еще в Древнем Египте, а в VIII веке до нашей эры на торговых судах их привезли на Балеарские острова, где собаки расселились. Позже местные жители использовали их для охоты на кроликов — они приносили живую добычу. Представители этой испанской породы действительно отлично прыгают, они очень выносливые и стойкие, с хорошим слухом и зрением.

Будто в доказательство сказанного хозяйкой Груша тут же засекает белку — молчаливая и покладистая ранее, собака молниеносно включается в охоту. Груша рывком встает на задние лапы и начинает лаять. Лай непривычный: больше похож на смесь с пронзительным воем. Алена подмечает точнее: собака будто громко плачет.

— Груше очень нужно движение, она прирожденный охотник. Раз-два в неделю мы с ней обязательно выезжаем в поле, где она может вовсю набегаться без привязи. Как-то она даже погнала косулю! Она легко увлекается, но всегда сама возвращается к нам, — уверенно говорит хозяйка. — Вообще, главное правило на прогулках с такой собакой в городе — не спускать ее с поводка, иначе убежит. За тысячи лет жизни эти собаки поняли, что легко обойдутся без человека, поэтому к хозяину у них особая привязанность. В нашей семье я для Груши самый большой авторитет, но и мой муж, и даже сын-подросток спокойно ходят с ней гулять.

Еще одна особенность Груши, на которую невольно обращаешь внимание, — это худоба. Если погладить ее рукой, то можно легко пересчитать позвонки, а под тонкой шерстью четко проступают ребра. Краткий ответ на вопрос «А разве она должна такой быть?» — да, должна. В этом Алена, по первому образованию ветеринар, абсолютно уверена. В рационе собаки — дорогие немецкие корма и говяжьи кости для укрепления зубов. Так что дело вовсе не в недоедании.

— Второй самый популярный вопрос после породы — вес. Одни могут просто интересоваться, почему такая «худая», а вот другие бросают неприятные комментарии или задают бестактные вопросы. Чаще всего это делают владельцы упитанных собак, которые мало понимают, что такое здоровый питомец. Да, кондиция Груши белорусам непривычна, но она прекрасна для ее породы. Сейчас Груше полтора года. Выше она уже вряд ли будет, но станет еще стройнее и рельефнее.

Несмотря на свою уникальность, Груша не требует специфического ухода. По своей природе собака очень выносливая и крепкая, так что хозяину остается уделять внимание выгулу, когтям и зимней одежде. Для теплолюбивой испанки наши зимы все же не в радость, поэтому зимой собака гуляет в сшитых на заказ комбинезонах.

«С Грушей на год ушла в „декрет“»

В семье Алены Груша стала второй собакой. Животных все домочадцы очень любят, так что «дворянин» Кокос появился довольно давно. В какой-то степени пес-первенец, кстати, тоже уникален: как и любой представитель дворовой породы, он неповторим.

— Кокос очень забавного окраса: беленький с черными «очками». Он деревенский пес, родился в будке, и объявление о его продаже я нашла на барахолке. Когда приехала забирать, заметила большие уши — решила поискать в интернете, на какую породу собак он похож. И тут появились поденко.

Увидев их впервые, я подумала: какие же они страшненькие! — смеется Алена. — Через час посмотрела на фотографии еще раз, а на следующий день решила: я хочу себе такую собаку.

Тут возникла неожиданная в век интернета сложность: информации о породе в открытых источниках было немного. Так что несколько лет Алена узнавала о поденко у заводчиков и активно изучала вопрос. А однажды наконец встретила собаку-мечту на выставке.

— На чужих людей эти собаки реагируют не всегда: ты знакомишься, а они будто тебя не замечают или вовсе игнорируют. Подумала тогда: ну, такое себе. Потом нашла информацию о питомнике в Литве и решила прицениться. Сперва мне назвали баснословную цену — что-то около €3 тыс. за щенка. Я решила так: если это моя мечта, то оно того стоит.

Выбрать качественного и здорового щенка от профессионального заводчика — это не каприз, а оглядка на прошлый опыт. Когда-то у Алены уже была породистая собака, купленная по неопытности у разведенцев. Годами питомец страдал от аллергии, у него почти не было шерсти, он постоянно чесался, с трудом получалось подобрать правильный корм. Так что в этот раз будущая хозяйка решила без компромиссов: качество важнее денег.

— В итоге Грушу я купила у заводчика в Литве за €2500. Думаю, что собака с хорошей родословной, родители которой выступают на соревнованиях и занимаются спортом, не может стоить дешево, — рассуждает девушка. — Меня поддержал муж: деньги на щенка дал именно он. Но сказал, что большая собака требует серьезной ответственности, и предложил подумать об уходе с работы.

Для Алены это не было препятствием: девушка давно чувствовала выгорание. Так что все сложилось, и с работы героиня ушла.

— Когда в семье появляется щенок, а ты все время на работе, собака проводит весь день в одиночестве. Мне кажется, это нечестно: нужно воспитывать питомца, приучать к туалету, несколько раз в день водить на улицу. Так что на год я села с собакой в «декрет», — улыбается Алена.

Оглядываясь назад, то решение собеседница называет правильным: получилось наладить контакт с собакой, а спустя год Алена нашла новую любимую работу. В дог-френдли-офис, кстати, Груша часто ездит за компанию с хозяйкой.

В семье Грушу тоже приняли и полюбили. Например, младшая дочка попросила на день рождения пряники с портретами Груши и Кокоса, а позже нарисовала питомцев. Рисунок девочки вдохновил Алену на татуировку — теперь оба пса вместе с хозяйкой не только на прогулках.

«Грушу признали самой красивой в мире»

Грушу нельзя назвать обычной домашней собакой. Еще при выборе щенка Алена озвучила запрос: ей нужна собака шоу-класса. Выбирать, кстати, пришлось по фотографии.

— Я полностью доверилась заводчице. Она рассказывала про Грушу, и прозвучала фраза, мол, «ты получишь от нее то, чего хочешь». Так и вышло: из помета она зарекомендовала себя едва ли не лучшей. В Минск из Литвы Грушу привез мой друг-дальнобойщик — на тот момент собаке было 4 месяца. При нашей первой встрече она сразу показалась мне такой высокой, совсем не напоминала щенка с присущей им мимимишностью. Помню, что она и не вела себя как щенок: не тянула поводок, а ходила с ним правильно, спокойно заходила в лифт, хотя видела его впервые в жизни! У Груши спокойный нрав и устойчивая психика, так что я с ней не сюсюкалась и сразу отнеслась как ко взрослой. Хотя иногда сомневалась: а правильно ли это? Помню, что серьезно наказала я ее всего раз — она не разговаривала со мной две недели, даже не смотрела в мою сторону! Поэтому теперь даже голос на нее не повышаем.

Учитывая, что на Грушу сразу были планы по части конкурсов и выставок, к подготовке подключился хендлер (это тренер-наставник для собак). Главное, чему он обучает, — это правильная подача себя и послушание в непривычной обстановке. Алена с гордостью в голосе рассказывает: ее Груша схватывает все на лету.

Потраченные время и деньги оправдали себя: на первой же мировой выставке в Загребе Грушу признали самой красивой собакой-юниоркой среди представителей этой породы.

— Соревнования напоминают конкурс красоты, — улыбается Алена. — Судьи смотрят на стойку, зубы, в целом оценивают, насколько собака соответствует стандартам для породы. Сейчас думаю над участием в других выставках: я вижу, что Груша красивая, психически и физически здоровая, — считаю, что нужно показать ее всему миру! Плюс собака интересная с точки зрения генетики, поэтому мы думаем над вязкой: хочется, чтобы ее волевой характер, стать, красота передались щенкам.

А пока популярность Груши только набирает обороты: Алена ведет Instagram собаки, а один из роликов в TikTok даже залетел на 2 млн просмотров. Постепенно приходят и рекламные предложения: так, Груша уже стала «лицом» производителя адресников.

— Еще Груша снялась в рекламе собачьих витаминов для Amazon — за это ей дали вкусняшку и небольшую сумму денег. Думаю, что она вполне могла бы получить рекламные контракты. Правда, она ничего не умеет делать, зато какая красивая! — смеется Алена.

«Такие собаки меняют людей»

Незнакомцам Алена разрешает погладить собаку, сделать с ней фото или дать вкусняшку, которую хозяйка всегда носит с собой. Но в какой-то момент Груша перестает обращать внимание на протянутые руки или призыв — Алена тут же подмечает, что собака устала.

— У представителей этой породы нет агрессии. Груша даже ни разу не рыкнула на человека! Она умеет подавать сигнал и животным: мол, в драках участвовать точно не стану. Даже в игровых моментах с детьми максимум легонько потянет за одежду. Ласку она тоже выражает по-особенному: облизывает или «ищет блох», которых потом будто выкусывает передними зубами.

Груша решает показать нам «умелки»: встает на задние лапы и обнимает хозяйку, а еще очень высоко прыгает на месте. А получится ли у Груши перепрыгнуть скамейку? Алена ловким движением бросает вкусняшку и отдает команду — все получается! Усложняем задачу: беру на себя смелость сесть на скамейку-барьер. Ощущения, когда мимо тебя пролетает высокая собака, описать сложно, на секунду я даже задержала дыхание. Но ни Груша, ни скамейка, ни я не пострадали.

— Видишь, она все просчитывает и прыгает осознанно, — объясняет успех любимицы Алена.

Осознанность и самостоятельность Груши легко позволяют брать ее с собой не только на прогулки. Мы заходим в кофейню — Груша тут же укладывается на коврик и наставляет уши. Алена объясняет, что на голый пол собака никогда не ляжет: аристократка, не иначе. В заведении на гостью тут же обращается все внимание. А вот самой Груше больше нравится компания младенца — розовым носом она утыкается в крохотную ножку.

— Муж никак не может привыкнуть, что мы берем собаку с собой в кафе, — улыбается Алена.

— Вообще, она из тех собак, которые меняют жизнь людей. Груша знает, что она ничего не должна хозяину. Поэтому если первая проявляет заботу или ласку, то это воспринимается как «вау», а не что-то само собой разумеющееся. Знаешь, бывает, я сижу дома, поднимаю на нее взгляд и не могу оторваться, настолько она прекрасна и внешне, и внутренне! — признается хозяйка.

Несмотря на все достоинства породы и конкретно своего питомца, Алене не хочется, чтобы поденко ибиценко стали мейнстримной породой, как это было с главными героями «101 далматинца» или модными хаски.

— Если порода становится популярной, это вызывает вспышку рождаемости, а потом приводит к недобросовестному разведению, многие животные рождаются больными. Мне бы хотелось, чтобы и хозяева подготовились, прежде чем заводить породистого питомца: изучили вопрос, поняли, насколько характер собаки им подходит.

Нужно понимать, что абсолютно каждой собаке нужны выгул и общение, нельзя просто закрыть животное дома. С собакой должно быть уважительное сосуществование: ты о ней заботишься, она тебя любит. Или не любит — и это тоже нужно уметь принимать.

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