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Товарищеский матч между «Минском» и «Молодечно-2018» остановили из-за драки

  • 13.10.2024, 18:02
Товарищеский матч между «Минском» и «Молодечно-2018» остановили из-за драки

На второй тайм футболисты на всякий случай не вышли.

Товарищеский матч между командами «Минск» и «Молодечно-2018» был прерван из-за массовой потасовки. Второй тайм так и не состоялся.

Причины конфликта пока не разглашаются. Официально сообщается, что матч был прекращен «по взаимному согласию команд».

Таким образом, игра завершилась после первого тайма, когда «Минск» вел со счетом 1:0 благодаря голу Джиме на 45-й минуте. Как раз после этого момента и началась драка.

«Минск» является участником Высшей лиги чемпионата Беларуси, в то время как «Молодечно-2018» играет в Первой лиге. Однако команда из Молодечно имеет все шансы подняться в высший дивизион в этом году, так как уверенно лидирует в своей лиге. В случае успеха, столичная команда будет регулярно встречаться на поле с футболистами из Молодечно.

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