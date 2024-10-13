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Минфин повысил цены на скупаемое у белорусов золото и серебро

  • 13.10.2024, 19:03
Минфин повысил цены на скупаемое у белорусов золото и серебро

Цена на платину упала.

Министерство финансов Беларуси установило новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, приобретаемые у граждан. Исключение составляют сделки купли-продажи мерных слитков и монет, проводимые банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, сообщает Национальный правовой Интернет-портал Беларуси.

В соответствии с постановлением, обновленные скупочные цены на драгоценные металлы по пробам за грамм следующие:

• Золото: - 375 проба — 93,43 рубля (ранее 84,87 рубля)

◦ 500 проба — 124,57 рубля (ранее 113,17 рубля)

◦ 583 и 585 пробы — 145,75 рубля (ранее 132,40 рубля)

◦ 750 проба — 186,86 рубля (ранее 169,75 рубля)

◦ 900 проба — 224,23 рубля (ранее 203,70 рубля)

◦ 916 проба — 228,21 рубля (ранее 207,32 рубля)

◦ 950 проба — 236,68 рубля (ранее 215,01 рубля)

◦ 958 проба — 238,68 рубля (ранее 216,82 рубля)

• Платина:

◦ 950 проба — 89,42 рубля (ранее 94,10 рубля)

• Серебро:

◦ 750 проба — 2,24 рубля (ранее 2,15 рубля)

◦ 800 проба — 2,38 рубля (ранее 2,30 рубля)

◦ 875 проба — 2,61 рубля (ранее 2,51 рубля)

◦ 916 проба — 2,73 рубля (ранее 2,63 рубля)

◦ 925 проба — 2,76 рубля (ранее 2,65 рубля)

◦ 960 проба — 2,86 рубля (ранее 2,76 рубля)

Эти изменения касаются исключительно операций с физическими лицами и направлены на корректировку цен в соответствии с текущими экономическими условиями.

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