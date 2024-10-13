Минфин повысил цены на скупаемое у белорусов золото и серебро
- 13.10.2024, 19:03
Цена на платину упала.
Министерство финансов Беларуси установило новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, приобретаемые у граждан. Исключение составляют сделки купли-продажи мерных слитков и монет, проводимые банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями, сообщает Национальный правовой Интернет-портал Беларуси.
В соответствии с постановлением, обновленные скупочные цены на драгоценные металлы по пробам за грамм следующие:
• Золото: - 375 проба — 93,43 рубля (ранее 84,87 рубля)
◦ 500 проба — 124,57 рубля (ранее 113,17 рубля)
◦ 583 и 585 пробы — 145,75 рубля (ранее 132,40 рубля)
◦ 750 проба — 186,86 рубля (ранее 169,75 рубля)
◦ 900 проба — 224,23 рубля (ранее 203,70 рубля)
◦ 916 проба — 228,21 рубля (ранее 207,32 рубля)
◦ 950 проба — 236,68 рубля (ранее 215,01 рубля)
◦ 958 проба — 238,68 рубля (ранее 216,82 рубля)
• Платина:
◦ 950 проба — 89,42 рубля (ранее 94,10 рубля)
• Серебро:
◦ 750 проба — 2,24 рубля (ранее 2,15 рубля)
◦ 800 проба — 2,38 рубля (ранее 2,30 рубля)
◦ 875 проба — 2,61 рубля (ранее 2,51 рубля)
◦ 916 проба — 2,73 рубля (ранее 2,63 рубля)
◦ 925 проба — 2,76 рубля (ранее 2,65 рубля)
◦ 960 проба — 2,86 рубля (ранее 2,76 рубля)
Эти изменения касаются исключительно операций с физическими лицами и направлены на корректировку цен в соответствии с текущими экономическими условиями.