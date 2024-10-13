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Белорус хотел купить права, но все пошло не по плану

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  • 13.10.2024, 19:23
Белорус хотел купить права, но все пошло не по плану

Идея привела к потере большей суммы, чем он планировал.

20-летний житель Витебска неоднократно пытался сдать экзамен на водительские права в ГАИ, но безуспешно. После очередной неудачи он решил приобрести права нелегально, что обернулось для него значительными финансовыми потерями, сообщили в милиции.

В декабре прошлого года молодой человек нашел в Telegram пользователя, который пообещал помочь ему с получением прав за 850 рублей. Парень перевел предоплату на указанную карту. В течение следующих трех недель его убедили отправить еще более 2000 рублей, якобы для решения возникших проблем.

Однако курьер с долгожданным водительским удостоверением так и не появился. Молодой человек обратился в милицию только в сентябре этого года, осознав, что стал жертвой мошенничества. В результате он потерял более 3000 рублей.

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