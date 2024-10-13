«Вот до такого предела мы довели их летный состав» 13.10.2024, 19:33

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Эксперт рассказал, почему российские летчики боятся летать.

Может быть несколько версий возможного сбития российского истребителя Су-34 вблизи линии фронта, в том числе и с помощью F-16. Об этом генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал в эфире радио NV, комментируя возможное сбитие российского истребителя Су-34, который сбрасывал ФАБы, украинским F-16.

Он отметил, что российские оккупанты перед захватом украинских населенных пунктов, бьют по ним КАБами.

«И поэтому давно искали разные подходы как этому противодействовать - бить по складам, по аэродромам, по носителям, в том числе и в воздухе», - сказал Романенко.

Он отметил, что может быть несколько версий как могло произойти сбитие Су-34. По его словам, это могло быть и применение украинских истребителей, в первую очередь, уже украинского F-16. Также не исключает, что могло быть применение зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия, в частности, советского С-200, который является маломобильным и им, возможно, сбивали А-50. Он отмечает, что успехи Сил обороны Украины привели к тому, что российские летчики боятся летать.

«Летчики А-50 говорят, что лучше поломать себе ногу и не летать. Вот до такого предела мы довели их летный состав», - добавил он.

Романенко отмечает, что маловероятно, что на этот раз было сбитие с помощью ЗРК «С-200». По его словам, в частности, могли быть применены комплексы большой и средней дальности, которые есть у Украины - это ЗРК «Patriot», батареи «SAMP/T», комплексы С-300 с американскими ракетами.

Говоря о возможности сбития с помощью истребителя F-16, Романенко отметил, что в предоставленных Украине F-16 на сегодня «авиационное вооружение старое» и не известно предоставляются ли Киеву ракеты для ведения воздушных боев с инфракрасным излучением. По его словам, даже если у украинцев есть ракета АИМ-120 на дальность 110 км, то это достаточно опасный вариант для F-16, потому что с российской стороны стоят ЗРК «Бук», которые охотятся за украинскими самолетами, которые близко подходят к линии ведения боевых действий.

Романенко отметил, что было бы хорошо если бы F-16 больше задействовали в боевых действиях, но для этого для них должно быть более современное авиационное вооружение и информационное обеспечение управления и разведки.

«А так пожелаем нашим пилотам успеха в тех достижениях, которое, возможно имело место», - отметил он.

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