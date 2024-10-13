Эксперты назвали лучшие новые автомобили с низкими ценами 1 13.10.2024, 20:21

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В список попали машины для разных покупателей.

Цены на новые автомобили устраивают не всех, да и прайсы постоянно растут. Многие по этой причине обращаются к рынку б/у машин. Но в продаже еще есть недорогие новые модели – лучших из них назвали эксперты.

Эксперты Consumer Reports определили лучшие автомобили недорогих сегментов, которые можно купить в 2024 году. Список фаворитов составили с учетом мнения владельцев в рамках свежего исследования, а также надежности, практичности и качества.

Соответствующий список отражает победителей отчетов. В исследовании участвовали модели с ценами до 25 000 долларов.

Лучшие автомобили Consumer Reports 2024 года:

• Buick Envista;

• Hyundai Elantra;

• Hyundai Venue;

• Kia Forte;

• Mazda 3;

• Nissan Kicks;

• Nissan Sentra;

• Subaru Impreza;

• Toyota Corolla.

Список лучших автомобилей примечателен не только доступностью предложений. Среди лучших машин оказались модели для разных покупателей. Есть кроссоверы разных размеров, хэтчбеки и седаны.

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