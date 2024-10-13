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Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронтах

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  • 13.10.2024, 20:30
  • 1,338
Генштаб ВСУ рассказал о ситуации на фронтах

Где горячее всего.

По состоянию на 16:00, 13 октября, на фронте с начала суток произошло 80 боев. Наибольшее количество боевых столкновений зафиксировано на Кураховском направлении.

Об этом сообщается в отчете Генштаба ВСУ в Telegram.

Вражеские обстрелы

В Генштабе отметили, что приграничные населенные пункты Сумской области продолжают страдать от артобстрелов с территории России. От огня ствольной артиллерии пострадала Бобиловка. Также агрессор нанес авиационных ударов по районам населенных пунктов Сосновка, Мишутино, Глухов, Обода и Белая Береза, применив 13 КАБов.

Кроме того, россияне бомбят и Курскую область РФ. По имеющейся информации, в настоящее время по ее территории нанесены девять ударов двенадцатью управляемыми авиабомбами.

Ситуация на фронтах

На Купянском направлении украинские воины отбивают шесть вражеских атак неподалеку от Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, одно из этих боестолкновений уже завершилось.

На Лиманском направлении за день российская армия совершила десять атак возле Грековки, Дружелюбовки, Тернов и Торского. Пять боев к этому времени завершились, еще пять - продолжаются.

На Краматорском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм около Часов Яра.

На Торецком направлении произошло две вражеские атаки в районе Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 15 попыток потеснить украинских военных с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лисовка, Луч и Селидово. Силы обороны сдерживают напор и отразили 13 атак противника, два боя еще продолжаются. Враг концентрирует основные усилия вблизи Селидово, где в настоящее время произошло 12 боев.

Сегодня горячее всего на Кураховском направлении, оккупанты провели 19 атак вблизи Кременной Балки, Измайловки, Новоселидовки, Кураховки, Горняка, Максимилиановки, Константиновки и Екатериновки. В настоящее время ведутся три боя в районах Новоселидовки и Кременной Балки. Кроме этого, враг сбросил авиационные бомбы на Курахово и Ильинку.

На Времивском направлении подразделения украинских войск отражают наступление россиян недалеко от Золотой Нивы. В настоящее время продолжается бой.

На Ореховском направлении оккупанты дважды пытались потеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Вблизи Работино продолжается бой.

На Приднепровском направлении защитниками Украины отражены четыре вражеских атаки, еще одна - продолжается.

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