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В НАТО обсудят новую стратегию в отношении России

  • 14.10.2024, 0:15
В НАТО обсудят новую стратегию в отношении России
Марк Рютте

Этот вопрос стал особенно актуален после начала полномасштабной войны в Украине.

17 октября главы министерств обороны стран НАТО намерены пересмотреть долговременную политику Альянса в ответ на угрозы со стороны России. Новый глава НАТО Марк Рютте призвал не обращать внимания на ядерные угрозы Путина. И отметил, что предстоящие ядерные учения продемонстрируют готовность блока реагировать на шантаж Кремля, сообщает FREEДОМ.

25 сентября кремлевский диктатор Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину РФ. В Москве заявили, что поправки можно считать определенным сигналом на возможное снятие запрета для Украины наносить удары западными ракетами вглубь территории России. В ответ новый глава НАТО подчеркнул, что Альянс силен и может ответить на любые угрозы противников.

«Мы можем противостоять любому противнику. И нас никогда не запугают те, кто за пределами НАТО пытается нам угрожать. Лучше бы он (Путин, — ред.) это прекратил», — заявил Марк Рютте.

В НАТО анонсировали проведение масштабных военных учений Steadfast Noon, которые ежегодно проходят уже более 10 лет. В маневрах будет задействовано около 60 самолетов из 13 стран. Участие примут и бомбардировщики B-52, способные нести ядерные боеголовки.

«В ходе учений особое внимание будет уделено Великобритании, Северному морю, а также Бельгии и Нидерландам. В условиях неопределенности жизненно важно, чтобы мы проверяли нашу оборону и укрепляли ее», — отметил Марк Рютте.

Основой ядерного сдерживания в рамках НАТО в Европе являются силы США и Великобритании. Также ядерное оружие есть у Франции, но оно не включено в организационную систему Альянса. Более широкий набор возможностей в сфере как ядерных, так и обычных вооружений должен дать членам НАТО более разнообразные варианты реагирования, сводя к минимуму риск эскалации полномасштабного обмена ядерными ударами.

«Другие страны НАТО, в том числе не обладающие ядерным оружием, должны более активно участвовать в политике ядерного сдерживания России, которая не только увеличила типы, количество и точность своих ядерных боеприпасов, предназначенных для применения на поле боя, но также стала чаще и нагляднее демонстрировать проведение полевых учений [с их применением] и развертывание таких вооружений», — говорится в докладе американского Центра Стимсона по вопросам в сфере безопасности.

17 октября министры обороны стран-членов Североатлантического альянса обсудят новую стратегию НАТО в отношении России в ответ на ее угрозы. Этот вопрос стал особенно актуален после начала полномасштабной войны в Украине.

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