Трамп предложил использовать армию против «внутреннего врага» в день выборов президента 9 14.10.2024, 8:02

2,078

К ним политик отнес «радикальных левых».

Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил в день выборов задействовать армию для борьбы с «внутренним врагом». Он заявил, что его беспокоит не хаос со стороны его сторонников или иностранных деятелей, а «радикальные левые безумцы».

Об этом сообщает CNN.

В ходе интервью каналу Fox News Трамп назвал большой проблемой людей внутри США. По его словам, в стране есть «плохие» и «больные» люди.

«Я думаю, что большая проблема - это люди изнутри. У нас есть очень плохие люди. У нас есть больные люди. Радикальные левые безумцы... Я думаю, что с этим легко справится Национальная гвардия, если это необходимо, или военные, если это действительно необходимо, потому что они не могут этого допустить», - сказал Трамп.

В то же время он преуменьшил угрозу со стороны своих избирателей, когда его спросили, ожидает ли он хаоса в день выборов.

Когда ведущая упомянула о том, что Министерство юстиции арестовало и предъявило обвинения гражданину Афганистана, который предположительно планировал теракт в день выборов президента США, а также заговорила об угрозе «внешних агитаторов» и нелегальных иммигрантов, Трамп перешел к разговору о политических оппонентах слева.

«Я думаю, что большая проблема - это враг изнутри. Даже не те люди, которые пришли и разрушают нашу страну, кстати, полностью разрушают нашу страну, города, деревни, они затоплены», - сказал Трамп, имея ввиду иммигрантов.

В ответ штаб вице-президента США Камалы Харрис ухватился за комментарий бывшего президента заявив, что его слова должны «встревожить каждого американца».

Выборы в США состоятся уже через несколько недель, 5 ноября. Основными кандидатами на пост главы государства являются бывший президент Америки Дональд Трамп (от Республиканской партии) и действующий вице-президент Камала Харрис (от Демократической партии).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com