Трамп предложил использовать армию против «внутреннего врага» в день выборов президента

Трамп предложил использовать армию против «внутреннего врага» в день выборов президента9
- 14.10.2024, 8:02
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К ним политик отнес «радикальных левых».
Кандидат в президенты США Дональд Трамп предложил в день выборов задействовать армию для борьбы с «внутренним врагом». Он заявил, что его беспокоит не хаос со стороны его сторонников или иностранных деятелей, а «радикальные левые безумцы».
Об этом сообщает CNN.
В ходе интервью каналу Fox News Трамп назвал большой проблемой людей внутри США. По его словам, в стране есть «плохие» и «больные» люди.
«Я думаю, что большая проблема - это люди изнутри. У нас есть очень плохие люди. У нас есть больные люди. Радикальные левые безумцы... Я думаю, что с этим легко справится Национальная гвардия, если это необходимо, или военные, если это действительно необходимо, потому что они не могут этого допустить», - сказал Трамп.
В то же время он преуменьшил угрозу со стороны своих избирателей, когда его спросили, ожидает ли он хаоса в день выборов.
Когда ведущая упомянула о том, что Министерство юстиции арестовало и предъявило обвинения гражданину Афганистана, который предположительно планировал теракт в день выборов президента США, а также заговорила об угрозе «внешних агитаторов» и нелегальных иммигрантов, Трамп перешел к разговору о политических оппонентах слева.
«Я думаю, что большая проблема - это враг изнутри. Даже не те люди, которые пришли и разрушают нашу страну, кстати, полностью разрушают нашу страну, города, деревни, они затоплены», - сказал Трамп, имея ввиду иммигрантов.
В ответ штаб вице-президента США Камалы Харрис ухватился за комментарий бывшего президента заявив, что его слова должны «встревожить каждого американца».
Выборы в США состоятся уже через несколько недель, 5 ноября. Основными кандидатами на пост главы государства являются бывший президент Америки Дональд Трамп (от Республиканской партии) и действующий вице-президент Камала Харрис (от Демократической партии).