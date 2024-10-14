Украинский F-16 сбил российский Су-34 с КАБами: последствия 1 14.10.2024, 8:18

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Оккупанты будут лишены важных возможностей.

Истребитель F-16 ВСУ впервые мог сбить российский самолет Су-34, который сбрасывал управляемые авиационные бомбы на территорию Украины. Уничтожение бомбардировщика РФ лишит россиян определенных возможностей. В частности, они уже не смогут сбрасывать КАБы на то расстояние, на которое рассчитывали. Об этом в комментарии «24 каналу» заявил авиационный эксперт Богдан Долинце.

По его словам, учитывая возможности западного истребителя, он действительно мог «приземлить» самолет РФ, поскольку последний имеет ограниченные возможности самозащиты и обнаружения воздушных целей. Если у F-16 радар эффективно работает на расстоянии 150 км, то у Су-34 — 90 км.

«Это позволяет обнаружить Су-34 еще до того, как он сможет увидеть F-16, осуществить пуск и улететь в безопасное расстояние незамеченным. Поскольку Су-34 увидит ракету на расстоянии до 90 км, это усложнит возможность отклониться или выйти из зоны поражения», — пояснил Долинце.

Он предположил, что уничтожение российского самолета может повлиять на тактику применения РФ КАБов. таких видов вооружений.

«Теперь эти бомбы либо не будут долетать до линии фронта, либо максимально наносить удары исключительно по ней. Это повлияет на снижение их интенсивности», — пояснил Долинце.

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