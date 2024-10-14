Возле митинга Трампа задержали мужчину с заряженным пистолетом и дробовиком

Возле митинга Трампа задержали мужчину с заряженным пистолетом и дробовиком9
- 14.10.2024, 8:28
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Шериф заявил о попытке покушения.
Во внедорожнике жителя Невады рядом с местом проведения субботнего митинга Дональда Трампа в долине Коачелла (Калифорния) были обнаружены дробовик, заряженный пистолет и боеприпасы. Его арестовали перед пунктом сбора сторонников республиканца, сообщает Associated Press.
Мужчина был идентифицирован властями как 49-летний Вем Миллер из Лас-Вегаса. Его задержали в субботу в районе пяти вечера по местному времени примерно за полчаса до начала митинга Трампа.
Миллера доставили в местный центр содержания под стражей «за хранение заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости». Позже он был отпущен под залог в размере 5 тысяч долларов.
«Этот инцидент не повлиял на безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия», — заявили правоохранители.
Согласно базе данных заключенных, на которую ссылается Associated Press, подозреваемый должен предстать перед судом 2 января 2025 года.
По словам шерифа округа Риверсайд Чада Бьянко, Миллер, вероятно, намеревался совершить покушение на Трампа, однако полицейские сорвали этот план. На одном из контрольно-пропускных пунктов мужчина предъявил поддельные пропуски для VIP-персон и прессы.
«Они были достаточно разными, чтобы вызвать тревогу у полицейских, — сказал Бьянко. — Вероятно, мы предотвратили еще одну попытку убийства».
Шериф охарактеризовал злоумышленника как члена правой антиправительственной группировки. Он отметил, что Миллер является зарегистрированным республиканцем, который получил степень магистра в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.
В 2022 году мужчина баллотировался в легислатуру Невады. В ходе предвыборной кампании в разговоре с Las Vegas Review-Journal он мотивировал решение участвовать в голосовании тем, что «эта страна захвачена тиранией». Миллер утверждал, что поддерживает проверку списков избирателей, ужесточение законов об удостоверениях личности избирателей, возврат к бумажным бюллетеням и прямую трансляцию подсчета голосов.
В воскресенье подозреваемый сообщил Southern California News Group, что «потрясен» тем, что его арестовали и обвинили в попытке нападения на Трампа, которого он поддерживает. Мужчина заверил, что прибыл на митинг по «специальному пропуску», предоставленному главой Республиканской партии округа Кларк.
«Эти обвинения — полная чушь, — сказал он. — Я художник, я последний человек, который стал бы причинять кому-либо насилие и вред».
Миллер отметил, что и до этого посещал митинги Трампа с оружием в багажнике и его без проблем пропускали. По словам мужчины, он приобрел огнестрельное оружие два года назад после поступавших ему угроз убийством.
Первая попытка покушения на республиканца имела место в июле на митинге в Батлере (Пенсильвания). Стрелявший в политика — 20-летний Томас Крукс — был ликвидирован через несколько секунд. Вторую попытку покушения предпринял в сентябре 58-летний Райан Рут. Он 12 часов караулил Трампа возле его гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич (Флорида), но Секретная служба (USSS) не обыскивала периметр поля.