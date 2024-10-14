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Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Литве

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  • 14.10.2024, 8:39
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Социал-демократы лидируют на парламентских выборах в Литве

Партия говтовится сформировать правящую коалицию с бывшим премьер-министром.

Литовская социал-демократическая партия во главе с Вилией Блинкявичюте набирает больше всего голосов на парламентских выборах в Литве по многомандатным округам. Блинкявичюте готовится сформировать правящую коалицию с бывшим премьер-министром Саулюсом Сквернялисом.

Согласно предварительным результатам, опубликованным Главной избирательной комиссией, список Литовской социал-демократической партии набрал 19,36% голосов. Лидер правящей коалиции Союз Отечества — Христианские демократы Литвы получил 17,96% голосов, партия «Заря Немана» — 14,99%. Кроме того, в Сейм прошли:

демократический союз «Во имя Литвы» (9,24%),

Движение либералов (7,70%),

Литовский союз крестьян и зеленых (7,02%).

Депутатские мандаты по итогам выборов в многомандатных округах распределятся следующим образом:

Литовская социал-демократическая партия — 18,

Союз Отечества — Христианские демократы Литвы — 17,

«Заря Немана» — 14,

демократический союз «Во имя Литвы» — 8,

Движение либералов — 7,

Литовский союз крестьян и зеленых — 6.

Явка составила 52,06%, что больше, чем на предыдущих парламентских выборах, когда проголосовали 47,16% избирателей, но меньше, чем на президентских в мае этого года, когда на участки пришли 59,95%.

Напомним, в многомандатных округах избирается 70 депутатов Сейма. Еще 71 депутат выбирается по одномандатным округам. Результаты по ним станут известны позднее, в ряде округов потребуется второй тур. Лишь после этого определится окончательный состав нового Сейма. На утро понедельника в списке избранных депутатов, опубликованных ГИК, лишь восемь одномандатников, прошедших в парламент, среди них нынешний спикер Виктория Чмилите-Нильсен, премьер-министр Игрида Шимоните, а также лидер «Зари Немана» Ремигиус Жемайтайтис.

В ночь на понедельник лидеры социал-демократов Вилия Блинкявичюте и союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквернялис заявили о намерении сформировать правящую коалицию. Для ее формирования им потребуются дополнительные союзники.

«Мы будем искать лучшее решение, которое будет нужно жителям Литвы. Давайте подождем завершения выборов, и тогда посмотрим, с кем мы далее формируем коалиции», — цитирует ее LRT.

Лишь после того, как определяется все депутаты по одномандатным округам, станет ясно с кем и как будет формироваться коалиция. Пока партии Блинкявичюте и Сквернялиса пообещали поддерживать кандидатов друг друга во втором туре.

Напомним, Сквернялис возглавлял правительство во время предыдущей каденции Сейма. Он был премьер-министром Литвы в 2016-20 годах. Тогда Сюоз крестьян и зелёных имел в парламенте 54 места и возглавлял правящую коалицию. В 2021 году Сквернялис вышел из него и создал свою партию «Во имя Литвы».

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