Эрдоган опять унизил Путина

Эрдоган опять унизил Путина2
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 14.10.2024, 10:00
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Удар пришелся по стали.
Российские металлургические компании, уже столкнушиеся с резким падением экспорта из-за санкций, получили новый удар.
Турция объявила о введении пошли на стальную продукцию российского происхождения, которой в прошлом закупила на $3,1 млрд.
Отныне эти поставки будут облагаться дополнительным налогом от 6% до 9% в зависимости от проивзодителя, сообщает Reuters со ссылкой на решение правительства Турции.
Меры вводятся сроком на 5 лет и связаны с «несправедливой конкурецией» и демпингом со стороны иностранных поставщиков, которые вредят местному производству стали, — объясняет кабмин Турции.
Российские сталевары уже переживают проблемы с продажами за рубеж: по итогам января-августа экспорт черных металлов через морские порты РФ сократился на 15%, до 12,5 млн тонн.
Экспортные перевозки по сети РЖД снизились на ту же величину, до 19,5 млн тонн.
Падающий экспорт вынуждает крупнейшие металлургические холдинги сокращать выплавку.
По данным аналитиков «Корпорации Чермет», в сентябре производство стали упало на 13,5% в годовом выражении, а спад выпуска был зафиксирован девятый месяц подряд.
Производство проката сократилось на 18%, чугуна — на 8,5%, труб — на 2%.
Телеграм-канал «Запретное мнение»