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Виталий Гурков выиграл чемпионат мира по тайскому боксу

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  • 14.10.2024, 10:02
  • 2,710
Виталий Гурков выиграл чемпионат мира по тайскому боксу
Виталий Гурков

И объявил о закончении спортивной карьеры.

Белорусский боец с украинским паспортом Виталий Гурков объявил о завершении карьеры.

Случилось это после выступления на чемпионате мира по кикбоксингу в немецком Франкфурте.

«В составе национальной сборной Украины, под руководством заслуженного тренера Украины Артемьева Вадима Александровича, завершаю свою спортивную карьеру отличным выступлением на чемпионате мира. Иду с ринга чемпионом мира по тайскому боксу и чемпионом мира по К-1. Спасибо моей команде, моим спарринг-партнерам и учителям за помощь в подготовке!! Всех обнял! Слава Украине!» — написал он в своем инстаграме.

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