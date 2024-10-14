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КНДР готовится подорвать дороги в Южную Корею

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  • 14.10.2024, 10:47
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КНДР готовится подорвать дороги в Южную Корею

Это может произойти уже сегодня.

Северная Корея готовится подорвать дороги, соединяющие с Южной Кореей. Это может произойти уже в понедельник, 14 октября.

Об этом сообщает Yonhap.

По словам спикера Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (JCS) Ли Сон Чжуна, военные обнаружили, что КНДР устанавливает покрытие вдоль дорог, чтобы подготовиться к взрывам.

«Вполне возможно, что (взрывы в Северной Корее) произойдут уже сегодня (14 октября - ред.)», - сказал он.

Спикер отметил, что Северная Корея может совершить подрывы вдоль межкорейских дорог или другие провокационные действия. Но он подчеркнул, что Южная Корея не пойдет на провокацию и совершит «решительный ответ».

«Если Северная Корея пойдет на провокацию, мы ответим решительным ответом с точки зрения нашего права на самооборону», - заявил военный.

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