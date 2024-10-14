ATACMS, Storm Shadow и не только: что предусматривает план победы Зеленского
- 14.10.2024, 11:13
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В Офисе президента Украины раскрыли детали.
План победы президента Украины Владимира Зеленского является детальной стратегией, охватывающей военные, экономические, политические и дипломатические шаги, необходимые для того, чтобы заставить страну-агрессора Россию прекратить войну.
Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии The Wall Street Journal.
Он отметил, что план победы предусматривает запрос на получение большего количества дальнобойных ракет ATACMS и Storm Shadow.
Подоляк отметил, что в плане также прописано разрешение на использование этих ракет для поражения военных объектов в глубине России.
По его словам, это может изменить расчет российского диктатора Владимира Путина, увеличив внутреннее давление, а также ослабив передовые силы РФ.
Ранее Подоляк заявил, что Зеленский в ближайшие дни представит украинцам план победы Украины. По его словам, детали и математические приложения будут у партнеров, которые «принимают непосредственные решения о предоставлении этого оружия или тех или иных юридических разрешений, или оформления юридических составляющих».