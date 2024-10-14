закрыть
14 октября 2024, понедельник, 13:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

F-16 выиграл первую воздушную дуэль в Украине

4
  • 14.10.2024, 12:23
  • 6,176
F-16 выиграл первую воздушную дуэль в Украине

Эксперты рассказали о ракете, поразившей российский Су-34.

Ряд источников в социальных сетях 13 октября сообщили, что F-16 украинских ВС сбил российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Такая победа была достигнута с помощью ракеты AIM-9X Sidewinder с инфракрасным наведением и высокой маневренностью. Об этом пишут аналитики портала Army Recognition.

AIM-9X известна высокой летальностью и дает преимущество в воздушных дуэлях, может атаковать вражеские цели с высоких углов и при близких сценариях.

F-16 Fighting Falcon украинских ВС известны широкими боевыми возможностями: передовой авионикой, радарными системами и различными ракетами точного наведения. Одна из его отличительных особенностей — радар AN/APG-66(V2), который отслеживает различные цели одновременно с высокой точностью.

F-16 может нести ряд ракет класса «воздух-воздух», в т.ч. AIM-120 AMRAAM для ведения боя за пределами линии видимости и AIM-9X Sidewinder — для ближних воздушных боев. Возможность захвата цели вне зоны прямой видимости AIM-9X делает ее особенно смертоносной в ближнем бою. Такое сочетание радиолокационного и инфракрасного наведения предоставляет F-16 преимущество и в дальних, и ближних боях.

По сравнению с другими современными истребителями, такими как российские Су-35 и МиГ-31, у F-16 более высокая маневренность и возможности РЭБ. У Су-35 также есть превосходные радары дальнего действия и ракетные системы, отмечают авторы публикации, но F-16 компенсирует это за счет превосходной маневренности и интегрированных систем РЭБ, таких как интегрированная система распределения Pylon (PIDS). Эта система применяет контрмеры для уклонения от угроз с радиолокационным наведением.

Это в сочетании с передовыми нашлемными системами целеуказания позволяет пилотам поражать цели, просто глядя на них, что важно в ближнем бою.

Ракета AIM-9X Sidewinder

AIM-9X Sidewinder — современное оружие класса «воздух-воздух», которая произвела революцию в современных воздушных боях. Инфракрасная система наведения позволяет обнаруживать и захватывать тепловую сигнатуру вражеского самолета, как правило, от двигателей, что делает ее высокоэффективной против быстро движущихся целей. AIM-9X отличается от предыдущих версий способностью «высокого отклонения от линии визирования». Таким образом, пилоту не нужно находиться прямо лицом к противнику для стрельбы; ракета может нацеливаться и поражать самолет даже под экстремальными углами относительно траектории полета самолета.

Все это дополняется системой нашлемного прицела и позволяет пилоту просто смотреть на цель и направлять ракету. Такая функция радикально сокращает время реакции, необходимое в ближнем воздушном бою — критическое преимущество, когда пилоты маневрируют на высоких скоростях и в условиях высокой угрозы. AIM-9X известна способностью выполнять резкие повороты.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина