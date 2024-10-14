F-16 выиграл первую воздушную дуэль в Украине 4 14.10.2024, 12:23

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Эксперты рассказали о ракете, поразившей российский Су-34.

Ряд источников в социальных сетях 13 октября сообщили, что F-16 украинских ВС сбил российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Такая победа была достигнута с помощью ракеты AIM-9X Sidewinder с инфракрасным наведением и высокой маневренностью. Об этом пишут аналитики портала Army Recognition.

AIM-9X известна высокой летальностью и дает преимущество в воздушных дуэлях, может атаковать вражеские цели с высоких углов и при близких сценариях.

F-16 Fighting Falcon украинских ВС известны широкими боевыми возможностями: передовой авионикой, радарными системами и различными ракетами точного наведения. Одна из его отличительных особенностей — радар AN/APG-66(V2), который отслеживает различные цели одновременно с высокой точностью.

F-16 может нести ряд ракет класса «воздух-воздух», в т.ч. AIM-120 AMRAAM для ведения боя за пределами линии видимости и AIM-9X Sidewinder — для ближних воздушных боев. Возможность захвата цели вне зоны прямой видимости AIM-9X делает ее особенно смертоносной в ближнем бою. Такое сочетание радиолокационного и инфракрасного наведения предоставляет F-16 преимущество и в дальних, и ближних боях.

По сравнению с другими современными истребителями, такими как российские Су-35 и МиГ-31, у F-16 более высокая маневренность и возможности РЭБ. У Су-35 также есть превосходные радары дальнего действия и ракетные системы, отмечают авторы публикации, но F-16 компенсирует это за счет превосходной маневренности и интегрированных систем РЭБ, таких как интегрированная система распределения Pylon (PIDS). Эта система применяет контрмеры для уклонения от угроз с радиолокационным наведением.

Это в сочетании с передовыми нашлемными системами целеуказания позволяет пилотам поражать цели, просто глядя на них, что важно в ближнем бою.

Ракета AIM-9X Sidewinder

AIM-9X Sidewinder — современное оружие класса «воздух-воздух», которая произвела революцию в современных воздушных боях. Инфракрасная система наведения позволяет обнаруживать и захватывать тепловую сигнатуру вражеского самолета, как правило, от двигателей, что делает ее высокоэффективной против быстро движущихся целей. AIM-9X отличается от предыдущих версий способностью «высокого отклонения от линии визирования». Таким образом, пилоту не нужно находиться прямо лицом к противнику для стрельбы; ракета может нацеливаться и поражать самолет даже под экстремальными углами относительно траектории полета самолета.

Все это дополняется системой нашлемного прицела и позволяет пилоту просто смотреть на цель и направлять ракету. Такая функция радикально сокращает время реакции, необходимое в ближнем воздушном бою — критическое преимущество, когда пилоты маневрируют на высоких скоростях и в условиях высокой угрозы. AIM-9X известна способностью выполнять резкие повороты.

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