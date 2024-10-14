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Путина унизили в одном из лучших сериалов осени

  • 14.10.2024, 12:44
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Путина унизили в одном из лучших сериалов осени

Россию сравнили с раковой опухолью.

В новом многосерийном триллере «Дорогуша» (англ. – «Sweetpea») упомянули о России. В 4-м эпизоде первого сезона главная героиня называет свою обидчицу плохим человеком, сравнивая ее с раковой опухолью и Российской Федерацией, пишет «Обозреватель».

«Ты разрушаешь жизнь, Джулия. Ты как рак. Или изменение климата. Или Россия. Да, без тебя мир был бы лучше. Вот только с Россией все хотя бы знают, какой Путин псих. А о тебе даже никто не знает. А когда узнают, уже будет слишком поздно. Потому что ты их уже уничтожила», – говорит персонаж актрисы Эллы Пурнелл.

«Дорогуша» рассказывает о тихой, на первый взгляд, девушке Рианнон Льюис, которая принимает решение создать черный список людей, когда-либо обижавших ее. От игнорирующей ее работницы супермаркета до босса, который видит в ней только помощницу, список велик и, очевидно, продуман.

После смерти семьи Рианнон осознает свое одиночество. На похоронах она видит хулиганку с детства Джулию (Николь Леки), которая была жестока к героине. Тогда Льюис дает себе обещание – она больше никогда не станет жертвой. Впоследствии вся жизнь девушки окончательно рушится, а сама Рианнон становится на путь мести.

Кинокритики Roger Ebert назвали «Дорогушу» лучшим подарком осени. Все шесть серий первого сезона уже доступны для просмотра. В рецензии отмечают – последняя серия станет шокирующей для зрителя.

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