Названы продукты, продлевающие молодость мозга у женщин
- 14.10.2024, 13:17
Американские неврологи раскрыли секрет правильного питания.
Ученые провели десятилетние наблюдения за людьми, придерживающимися диеты MIND, и сделали важные выводы о ее влиянии на здоровье мозга.
Результаты исследования показали, что данный режим питания может существенно снизить риск возникновения проблем с памятью, вниманием и когнитивными функциями, замедляя процессы старения мозга.
Эти данные были опубликованы в журнале Американской академии неврологии Neurology.
Диета MIND представляет собой сочетание принципов средиземноморского питания и диеты DASH, разработанных для поддержания когнитивных функций. Она включает в себя 10 групп полезных для мозга продуктов, среди которых:
зеленые листовые овощи,
другие виды овощей,
орехи,
ягоды,
бобы,
цельные зерна,
морепродукты,
птица,
оливковое масло,
вино.
Кроме того, важно ограничить потребление 5 групп вредных продуктов: красного мяса, сливочного масла, жареной пищи, фаст-фуда и сладостей.
Научные исследования подтвердили, что натуральные растительные продукты способствуют снижению воспалений, нормализации веса и улучшению состояния микробиома, что, в свою очередь, защищает мозг. Доктор Дэвид Кац отметил, что, несмотря на отсутствие окончательных доказательств, результаты исследования поддерживают теорию о защите когнитивного здоровья при соблюдении диеты MIND.
Среди участников, соблюдающих эту диету, риск проблем с памятью оказался на 4% ниже. Этот эффект проявился даже после учета множества факторов, таких как физическая активность и возраст.
Особенно заметный результат был среди женщин, где снижение риска достигло 6%. Более того, у людей с уже имеющимися проблемами мышления, придерживающихся диеты MIND, наблюдалось замедление регрессии по сравнению с теми, кто ее не соблюдал.