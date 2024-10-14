Названы продукты, продлевающие молодость мозга у женщин 14.10.2024, 13:17

Американские неврологи раскрыли секрет правильного питания.

Ученые провели десятилетние наблюдения за людьми, придерживающимися диеты MIND, и сделали важные выводы о ее влиянии на здоровье мозга.

Результаты исследования показали, что данный режим питания может существенно снизить риск возникновения проблем с памятью, вниманием и когнитивными функциями, замедляя процессы старения мозга.

Эти данные были опубликованы в журнале Американской академии неврологии Neurology.

Диета MIND представляет собой сочетание принципов средиземноморского питания и диеты DASH, разработанных для поддержания когнитивных функций. Она включает в себя 10 групп полезных для мозга продуктов, среди которых:

зеленые листовые овощи,

другие виды овощей,

орехи,

ягоды,

бобы,

цельные зерна,

морепродукты,

птица,

оливковое масло,

вино.

Кроме того, важно ограничить потребление 5 групп вредных продуктов: красного мяса, сливочного масла, жареной пищи, фаст-фуда и сладостей.

Научные исследования подтвердили, что натуральные растительные продукты способствуют снижению воспалений, нормализации веса и улучшению состояния микробиома, что, в свою очередь, защищает мозг. Доктор Дэвид Кац отметил, что, несмотря на отсутствие окончательных доказательств, результаты исследования поддерживают теорию о защите когнитивного здоровья при соблюдении диеты MIND.

Среди участников, соблюдающих эту диету, риск проблем с памятью оказался на 4% ниже. Этот эффект проявился даже после учета множества факторов, таких как физическая активность и возраст.

Особенно заметный результат был среди женщин, где снижение риска достигло 6%. Более того, у людей с уже имеющимися проблемами мышления, придерживающихся диеты MIND, наблюдалось замедление регрессии по сравнению с теми, кто ее не соблюдал.

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