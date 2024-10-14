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Литовцы огорчили Лукашенко

  • 14.10.2024, 13:37
Литовцы огорчили Лукашенко
Фото: DELFI

Партии, которые призывали дружить с белорусским диктатором, не прошли в Сейм.

Ни одна из партий, которая двусмысленно относится к России и режиму Лукашенко, не прошла в Сейм Литвы.

К таким партиям можно отнести Литовскую народную партию экс-кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса и Коалицию мира, возникшую на основе Партии труда, возглавляемой миллионером Виктором Успаских.

Обе партии набрали всего по 2% голосов.

Проходной барьер в Литве составляет 5% для партий и 7% для коалиций.

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