Литовцы огорчили Лукашенко
- 14.10.2024, 13:37
Партии, которые призывали дружить с белорусским диктатором, не прошли в Сейм.
Ни одна из партий, которая двусмысленно относится к России и режиму Лукашенко, не прошла в Сейм Литвы.
К таким партиям можно отнести Литовскую народную партию экс-кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса и Коалицию мира, возникшую на основе Партии труда, возглавляемой миллионером Виктором Успаских.
Обе партии набрали всего по 2% голосов.
Проходной барьер в Литве составляет 5% для партий и 7% для коалиций.