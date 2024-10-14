Литовцы огорчили Лукашенко 14.10.2024, 13:37

Фото: DELFI

Партии, которые призывали дружить с белорусским диктатором, не прошли в Сейм.

Ни одна из партий, которая двусмысленно относится к России и режиму Лукашенко, не прошла в Сейм Литвы.

К таким партиям можно отнести Литовскую народную партию экс-кандидата в президенты Эдуардаса Вайткуса и Коалицию мира, возникшую на основе Партии труда, возглавляемой миллионером Виктором Успаских.

Обе партии набрали всего по 2% голосов.

Проходной барьер в Литве составляет 5% для партий и 7% для коалиций.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com