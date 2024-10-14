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Путин, Кадыров и Тарас Бульба

  • Дмитрий Гудков
  • 14.10.2024, 13:41
Путин, Кадыров и Тарас Бульба

Глава Кремля вопиюще не справляется с обязанностями арбитра.

Наш дорогой «брат» Рамзан Кадыров решил резко поднять ставки в разборках из-за дележа Wildberries и объявил кровную месть, на секундочку, не только олигарху, но и сенатору Сулейману Керимову, и паре депутатов Госдумы впридачу.

В этой новости, конечно, прекрасно все, но меня особенно умиляет, что прямым текстом и под камеры Рамзан Ахматович грозит Сулейману Абусаидовичу запуском процедуры в рамках древнего родоплеменного обычая, об искоренении которого на подведомственной территории сам же несколько лет назад под камеры и трубил.

Но главное тут, конечно, то что Путин вновь вопиюще не справляется не то что с управлением страной во благо ее жителей, а с базовой функцией диктатора – выступать арбитром внутриэлитных конфликтов. Когда он не справился с этой ролью в прошлый раз, мы получили пригожинский бунт, бессмысленный и быстротечный. В этот раз все может оказаться еще серьезней.

Екатерина Шульман несколько раз очень верно описывала, на чем зиждется стабильность режимов, подобных путинскому – бесконечная ежедневная калькуляция их патронами выгод и рисков, которые им приносит подчинение нынешнему арбитру. Как только возникает ощущение, что риски перевешивают выгоду – лояльность испаряется. А когда ощущение утраты альфа-самцом контроля над стаей просачивается в массы, то лояльность начальству испаряется и у них.

В связи с этим, дорогие бывшие коллеги по Думе, сенаторы, министры и их аппарат, судьи, прокуроры и далее по списку – у меня к вам простой вопрос. Вам точно нравится такой арбитр? И не получается ли, что у Чечни с Путиным отношения – как у Тараса Бульбы с сыном: «я тебя породил, я тебя и убью»?

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»

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