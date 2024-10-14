У учителей в школах Рогачева массово проверяют телефоны 5 14.10.2024, 13:59

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После увольнения директора.

В Рогачеве начались массовые проверки телефонов учителей и учеников. Об этом стало известно гомельским правозащитникам. Силовики проводят массовую «отработку» в школах, ищут в телефонах педагогов и детей подписки на так называемые экстремистские ресурсы либо переписки с организациями, которые белорусские власти признали «экстремистскими».

Правозащитники предполагают, что проверки в школах связаны с тем, что в СМИ попала информация об увольнении директора школы № 4 Рогачева Александра Лейкина.

Его также судили по административному делу за так называемое распространение экстремизма. Возможно, силовики ищут источник, который сообщил правозащитникам о репрессиях против педагога.

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