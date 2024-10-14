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В России резко выросло количество «наливаек»

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  • 14.10.2024, 14:10
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В России резко выросло количество «наливаек»

Особенной популярностью в этом году стал пользоваться формат рюмочных.

Количество баров, пабов и рюмочных в январе–октябре 2024 года по всей России увеличилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 9,2 тыс. заведений, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные сервиса «Яндекс Карты». Рост интереса к открытию новых точек подтверждают и в Franshiza.ru — согласно их подсчетам, спрос на франшизы баров и рюмочных за январь–сентябрь 2024 года вырос на 13%. По данным TopFranchise.ru, этот показатель увеличился на 7% за тот же период.

Особенной популярностью в этом году стал пользоваться формат рюмочных, отметил эксперт Franshiza.ru Тимур Хашханоков. В таких заведениях концентрируется аудитория, которая ранее посещала ночные клубы, число которых, напротив, сокращается, добавляет арт-директор District27 Давид Автандилов.

В рюмочных, как правило, предлагают настойки и интерес к таким заведениям вырос в том числе по экономическим причинам, говорит основатель сети «Рюмкабар» Елена Кириллова. Средняя стоимость рюмки настойки в московских барах составляет 250–300 рублей, тогда как коктейли, часто рассматриваемые как альтернатива, стоят в три раза дороже. При этом настойки являются одной из самых маржинальных позиций в меню заведений и наценка на них может доходить до 700%, подчеркнула Кириллова.

Также российские настойки стали пользоваться большей популярностью из-за резкого подорожания импортных крепких напитков, считает Давид Автандилов. Согласно подсчетам сервиса «Ценозавр», к августу 2024 года зарубежная водка подорожала на 32% по сравнению с началом года, ром — на 14,8%, бренди — на 13,3%, а виски — на 10,5%.

Открытие баров и рюмочных становится выгодным бизнесом для предпринимателей: по словам Тимура Хашханокова, рентабельность рюмочных достигает 42%, что выше средних показателей по рынку общепита. Большая часть выручки таких заведений приходится на барную продукцию, что снижает затраты на кухню. К тому же рюмочные не требуют большого количества персонала — это особенно важно в условиях дефицита работников. По данным HeadHunter и сети «Крошка картошка» за январь–сентябрь 2024 года, количество вакансий в общепите увеличилось на 28% по сравнению с предыдущим годом, а нехватка кадров составляет около 30 тыс. человек.

В России потребление алкоголя увеличивается последнее время примерно на 5% в год, говорит глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. Среди причин он называет войну в Украине и вызванную ею психологическую напряженность населения, а также ограниченные возможности для путешествий. Средний класс стал выезжать за рубеж в два раза меньше, чем до войны, и теперь «пьет дома», отмечает Дробиз.

Согласно отчету Росалкогольтабакконтроля, в 2022 году розничные продажи алкоголя в России, за исключением пива и слабоалкогольных напитков, выросли на 3,6% по сравнению с 2021 годом, достигнув 220,4 млн дал. В 2023 году этот рост продолжился, и объем продаж составил уже 229,5 млн дал, что на 4,1% больше, чем в предыдущем году. Продажи коньяка увеличились на 9,4%, достигнув 13,9 млн дал, а крепкие спиртные напитки, такие как виски, джин и ром, показали рост на 14,6%, достигнув 12,7 млн дал. Продажи слабоалкогольной продукции выросли на 14,5%, составив 18,4 млн дал.

По данным Росстата, Росалкогольрегулирования и Минздрава, в 2023 году продажи алкоголя в России достигли рекордных уровней за последние девять лет — на одного потребителя старше 15 лет пришлось до 8 литров чистого спирта. До этого потребление постепенно снижалось: в 2007 году этот показатель составлял 11 литров на человека, а к 2017 году снизился до 7 литров. Однако после начала полномасштабного российского вторжения в Украину тенденция изменилась.

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