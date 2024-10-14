ВСУ получили ключ, который не позволит РФ диктовать условия 14.10.2024, 14:51

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Это разрушает планы Кремля.

ВСУ уже более двух месяцев находятся и выполняют задачи на территории страны-агрессора России в рамках Курской операции. Это разрушает планы Кремля по окончанию войны, с которыми Москва собиралась выйти на мировую арену для переговоров.

Об этом в эфире FREEДОМ рассказал военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев. По его словам, успешные действия украинских сил на Курщине практически ставят точку на планах РФ продвигать свое видение окончания войны среди мировых лидеров.

«Силы обороны Украины контролируют значительные территории Курской области, они сопоставимы с теми территориями, которые российские оккупанты, к сожалению, смогли захватить за время российского наступления, которое уже год, с октября 2023-го, происходит на территории Донецкой области», - подчеркнул он.

Эксперт считает, что нынешняя ситуация в Курской области для Украины хоть и сложная из-за попыток врага вернуть утраченные территории, однако, если ВСУ продолжат успешные операции там, это будет ключом к тому, что агрессор Россия будет лишена возможности диктовать свои условия во время возможных будущих переговоров.

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