закрыть
14 октября 2024, понедельник, 17:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В хорошем СТ возле Минска продается дом с мебелью и отоплением

3
  • 14.10.2024, 15:50
  • 2,634
В хорошем СТ возле Минска продается дом с мебелью и отоплением

Новый, стильный, недорого.

В пригороде Минска продается дом на 123 квадрата по очень хорошей цене — за жилье с новой мебелью, техникой и стильным интерьером просят 75 тысяч долларов. Он современный, по комфорту точно не уступит квартире. Находится в СТ, но, если отбросить предубеждения, то это достойный вариант для загородной жизни, пишет Realt.

СТ «Мед-Вяча» находится в 27 километрах от Минска в Мядельском направлении. Места живописные, лесные, с круглогодичным транспортным сообщением. Товарищество создавалось по современным лекалам, поэтому участки здесь по 10 соток, дорожные проезды широкие, освещаемые в темное время суток.

Здесь на центральной улице продается теплый каркасный дом 2021 года постройки. Стоит он на свайном фундаменте с отмосткой из тротуарной плитки.

На крыше металлочерепица, на фасаде — сайдинг, внутренняя отделка — имитация бруса.

Общая площадь 123 м2. На первом этаже находятся гостиная-кухня, спальня, санузел, гардеробная. Плюс большая терраса с красивым видом на участок.

На втором еще две спальни, комната для совместного досуга.

Дизайн-проект современный, укомплектованный новыми мебелью, сантехникой, бытовой техникой и садовой утварью (все в идеальном состоянии).

Все необходимые коммуникации заведены в дом: местная канализация переливного типа (3 резервуара), электричество, водоснабжение (холодная, горячая вода, бойлер), отопление от электричества, в комнатах установлены конвекторы.

На участке 10 соток имеется хозпостройка на 17 м2 в едином стиле с домом. Там находится мастерская и место для хранения инвентаря. Территория ухожена, огорожена забором.

Дорожки сделаны из тротуарной плитки, есть место для парковки. А еще сад и огород.

И вот за это все, напомним, владельцы просят 75 000 долларов.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина