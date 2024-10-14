В хорошем СТ возле Минска продается дом с мебелью и отоплением 3 14.10.2024, 15:50

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Новый, стильный, недорого.

В пригороде Минска продается дом на 123 квадрата по очень хорошей цене — за жилье с новой мебелью, техникой и стильным интерьером просят 75 тысяч долларов. Он современный, по комфорту точно не уступит квартире. Находится в СТ, но, если отбросить предубеждения, то это достойный вариант для загородной жизни, пишет Realt.

СТ «Мед-Вяча» находится в 27 километрах от Минска в Мядельском направлении. Места живописные, лесные, с круглогодичным транспортным сообщением. Товарищество создавалось по современным лекалам, поэтому участки здесь по 10 соток, дорожные проезды широкие, освещаемые в темное время суток.

Здесь на центральной улице продается теплый каркасный дом 2021 года постройки. Стоит он на свайном фундаменте с отмосткой из тротуарной плитки.

На крыше металлочерепица, на фасаде — сайдинг, внутренняя отделка — имитация бруса.

Общая площадь 123 м2. На первом этаже находятся гостиная-кухня, спальня, санузел, гардеробная. Плюс большая терраса с красивым видом на участок.

На втором еще две спальни, комната для совместного досуга.

Дизайн-проект современный, укомплектованный новыми мебелью, сантехникой, бытовой техникой и садовой утварью (все в идеальном состоянии).

Все необходимые коммуникации заведены в дом: местная канализация переливного типа (3 резервуара), электричество, водоснабжение (холодная, горячая вода, бойлер), отопление от электричества, в комнатах установлены конвекторы.

На участке 10 соток имеется хозпостройка на 17 м2 в едином стиле с домом. Там находится мастерская и место для хранения инвентаря. Территория ухожена, огорожена забором.

Дорожки сделаны из тротуарной плитки, есть место для парковки. А еще сад и огород.

И вот за это все, напомним, владельцы просят 75 000 долларов.

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