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Сомнительное подкрепление

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 14.10.2024, 16:43
Сомнительное подкрепление

Миру хватило бы и одного диктатора-самодура с ядерной кнопкой.

Зеленский заявил, что Северная Корея отправляет военных в Украину воевать на стороне России. Ранее об этом писали западные СМИ и предупреждало министерство национальной обороны Южной Кореи. Формально для этого даже есть обоснование — договор о всеобъемлющем партнерстве, заключенный в июне. Правда, юридический вес эта бумажка имеет только для РФ и КНДР. Ожидается, что интернационалисты укрепят границы РФ для освобождения сил ВС на наступательные операции.

Северная Корея, на фоне всех этих слухов, начала бычить на соседа. Вчера КНДР отдала приказ своим артиллерийским силам на границе с Южной готовиться к стрельбе из-за южнокорейских БПЛА с агитационными листовками. Их отправляют в сторону Пхеньяна. Ранее МИД КНДР заявил, что приведёт в полную готовность наступательные средства на границе с Южной Кореей. Также в стране перекрыли автомобильные и железные дороги к соседу.

Уж не знаем что пообещал Путин Кем Чин Ыну за его воинов, но тот явно осмелел. Почуял, что у него теперь есть собрат по разуму стилю правления. Хотя миру хватило бы и одного диктатора-самодура с ядерной кнопкой.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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