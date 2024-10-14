ВСУ в Донецкой области уничтожили РСЗО россиян при передислокации 14.10.2024, 17:04

С первого выстрела.

На одном из направлений в Донецкой области артиллерия бригады «Червона Калина» с первого выстрела уничтожила российскую реактивную систему залпового огня «Град» с полным боекомплектом. Об этом LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Техника оккупантов проводила передислокацию для дальнейших обстрелов украинских позиций, но была замечена аэроразведчиками бригады, отметил он.

«РСЗО «Град» была уничтожена с первого выстрела. После попадания в боекомплект установки произошел мощный взрыв, который не оставил шансов расчету оккупантов», – добавил Музычук.

Также, по его словам, кроме усиления механизированных наступлений, российские захватчики продолжают пробовать наступать с применением небольшого количества бронетехники на разных направлениях.

Так, на прошлой неделе на Покровском направлении в районах ответственности подразделений НГУ было отражено не менее пяти попыток штурмовых действий с применением танков и бронированной техники.

Во взаимодействии со смежными подразделениями, силами пехоты, артиллерии и расчетами FPV-дронов было уничтожено: три танка, пять БМП, багги и БТР.

На Харьковском направлении россияне также пытались атаковать украинские позиции под прикрытием БМП. Там в результате оккупанты потеряли 11 танков и примерно 20 единиц другой бронетехники.

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