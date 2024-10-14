Путин на грани 1 Виктор Андрусив

14.10.2024, 17:10

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Виктор Андрусив

Глава Кремля отчаянно ищет силы для продолжения войны.

Широко разошлась информация о возможности вмешательства солдат Северной Кореи в войну. Это серьезный фактор, который меняет многое. Но давайте не торопиться с выводами.

1. Армия КНДР имеет примерно 1 млн солдат, по разным данным. Учитывая, что и у нас, и у орков человеческий ресурс сейчас – самый большой вызов, это может серьезно переломить ситуацию. Но нужно помнить, что руководство КНДР еб…нутые параноики, которые все ресурсы готовят для отражения агрессии Южной Кореи. Они уже дважды приводили в готовность свои войска за последний месяц. Параноики не могут позволить себе ослабление своей армии, это психологически сложно.

2. Инженерные войска численностью 3–5 тыс. северных корейцев уже задействованы в помощи РФ. Очевидно, их прислали вместе с ракетами. Скорее всего, речь может идти о пополнении этих сил, ротации. Что касается возможного замещения российских тыловых частей корейскими для того, чтобы отправить на фронт, – это не логично, поскольку в тыловых частях служат российские срочники, которых не будут отправлять.

3. Появление на фронте регулярной армии КНДР серьезно меняет политическую ситуацию вокруг войны. Фактически это вступление в войну нового государства. Это поставит вопрос об изменении нашей поддержки перед партнерами и их роли в войне.

В целом, я пока слабо верю в возможность задействования регулярной армии КНДР, но даже если это произойдет, я думаю, катастрофы не будет.

Во-первых, я бы не переоценивал ее боеспособность. Для понимания: военный бюджет КНДР – примерно $4 млрд. При такой большой армии это просто мизер. Это означает, что в большей степени это бутафорная армия и типично для диктатур – куча фейков на бумагах.

Во-вторых, война изменилась. Дроны и новые технологии – это не то, к чему готовили корейцев. И переподготовка займет время.

В-третьих, это точно приведет к новому ответу партнеров.

Хорошего, конечно, мало, но точно есть одно – Путин отчаянно ищет силы для продолжения войны, а значит, он на грани.

Виктор Андрусив, Telegram

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