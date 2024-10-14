Экс-нардеп Украины Ляшко стал командиром батальона беспилотных систем

Экс-нардеп Украины Ляшко стал командиром батальона беспилотных систем6
- 14.10.2024, 19:15
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Лидер «Радикальной партии» вступил в ряды ВСУ в 2022 году.
Лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко, который служит в ВСУ, назначили командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.
Ранее в Сети распространили документ, из которого следует, что 11 октября Олег Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
В комментарии «Украинской правде» пресс-офицер 63 бригады подтвердил эту информацию.
При этом в Сухопутных войсках пока не комментировали эту ситуацию.
3 октября 2022 года бывший народный депутат Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко сообщил, что вступил в ряды ВСУ и принял военную присягу.
За три дня до присяги Олег Ляшко поделился в соцсетях фото в военной форме с собакой.