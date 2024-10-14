Зеленский в Верховной Раде представит план победы 14.10.2024, 19:37

Выступление запланировано на 16 октября.

В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

«Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия – это публичное представление плана победы», — написал Лещенко, не раскрывая деталей.

Два собеседника Liga.net – в Офисе президента и в руководстве фракции «Слуга народа» подтвердили эту информацию.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев в эфире немецкого телеканала ZDF сообщил, что на днях украинцам могут раскрыть детали плана победы.

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