Зеленский в Верховной Раде представит план победы
- 14.10.2024, 19:37
Выступление запланировано на 16 октября.
В среду, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский выступит в Верховной Раде. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.
«Очевидно, сейчас только одна причина для этого мероприятия – это публичное представление плана победы», — написал Лещенко, не раскрывая деталей.
Два собеседника Liga.net – в Офисе президента и в руководстве фракции «Слуга народа» подтвердили эту информацию.
Посол Украины в Германии Алексей Макеев в эфире немецкого телеканала ZDF сообщил, что на днях украинцам могут раскрыть детали плана победы.