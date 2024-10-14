Зеленский: Россия планирует этой зимой фактически включить в войну Северную Корею 1 14.10.2024, 20:20

Об этом свидетельствуют данные украинской разведки.

Россия планирует этой зимой «фактически включить» в войну против Украины Северную Корею, заявил президент Украины Владимир Зеленский 14 октября во время вечернего обращения.

Зеленский рассказал, что вместе со Службой внешней разведки и Главным управлением разведки Минобороны страны обсудил планы россиян по войне в Украине этой осенью-зимой, а также фактическое включение в конфликт Северной Кореи.

— Также — отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны, — рассказал украинский лидер.

Владимир Зеленский отметил важность внешнеполитического направления.

— Я благодарю разведку, всех привлеченных специалистов за полную картину. В ответ дал конкретные задачи Силам обороны, Силам безопасности, правительства и нашим дипломатам. Кто бы ни помогал России, будем реагировать так жестко, как нужно для защиты Украины. Будет и соответствующая наша работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали

Вчера украинский лидер сказал, что КНДР отправляет своих военных в Украину воевать на стороне России.

Ранее издание Kyiv Post написало, что возле Донецка в результате ракетного удара 3 октября погибли более 20 военных, среди которых — шесть офицеров из Северной Кореи. Еще трое военнослужащих КНДР были ранены.

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