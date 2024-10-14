NASA запускает миссию на спутник Юпитера для поиска жизни 14.10.2024, 21:28

На Европе может быть вдвое больше воды, чем на Земле.

NASA готовится отправить миссию Europa Clipper на спутник Юпитера Европу, чтобы исследовать его подземные океаны и оценить потенциальную пригодность для жизни. Об этом сообщает The Guardian.

По данным ученых, на Европе может быть вдвое больше воды, чем на Земле. Миссия стартует 14 октября из Космического центра Кеннеди после предварительной задержки из-за урагана.

Космический аппарат пролетит около 3,2 млрд километров и достигнет спутника в 2030 году. Он оснащен солнечными панелями и камерами для картографирования и радаром для изучения подледных вод. Ученые планируют исследовать следы органических соединений и возможность существования микробов в поддерживающей жизнь среде.

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