закрыть
14 октября 2024, понедельник, 23:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Московскую область атакуют дроны

  • 14.10.2024, 22:55
  • 2,286
Московскую область атакуют дроны

Также сообщается об атаке Брянской области РФ.

Московская область сегодня, 14 октября, находится под атакой беспилотников. В ряде регионов России предупредили об опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram и российские Telegram-каналы.

«Московская область под атакой БПЛА», - написал Коваленко.

При этом россияне в Telegram-каналах жалуются на атаку дронов на Брянскую область.

Минобороны России, как обычно, уже успело отчитаться об «успешном сбитии» 14 украинских беспилотников над Брянской областью.

Несмотря на такую информацию, российские Telegram-каналы утверждают о новых беспилотниках в Брянской области, которые могут лететь в сторону Калужской, Тульской или Московской областей.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина