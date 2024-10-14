Московскую область атакуют дроны 14.10.2024, 22:55

2,286

Также сообщается об атаке Брянской области РФ.

Московская область сегодня, 14 октября, находится под атакой беспилотников. В ряде регионов России предупредили об опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram и российские Telegram-каналы.

«Московская область под атакой БПЛА», - написал Коваленко.

При этом россияне в Telegram-каналах жалуются на атаку дронов на Брянскую область.

Минобороны России, как обычно, уже успело отчитаться об «успешном сбитии» 14 украинских беспилотников над Брянской областью.

Несмотря на такую информацию, российские Telegram-каналы утверждают о новых беспилотниках в Брянской области, которые могут лететь в сторону Калужской, Тульской или Московской областей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com