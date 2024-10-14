Московскую область атакуют дроны
- 14.10.2024, 22:55
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Также сообщается об атаке Брянской области РФ.
Московская область сегодня, 14 октября, находится под атакой беспилотников. В ряде регионов России предупредили об опасности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко в Telegram и российские Telegram-каналы.
«Московская область под атакой БПЛА», - написал Коваленко.
При этом россияне в Telegram-каналах жалуются на атаку дронов на Брянскую область.
Минобороны России, как обычно, уже успело отчитаться об «успешном сбитии» 14 украинских беспилотников над Брянской областью.
Несмотря на такую информацию, российские Telegram-каналы утверждают о новых беспилотниках в Брянской области, которые могут лететь в сторону Калужской, Тульской или Московской областей.