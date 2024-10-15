«Завораживающий вид, обожаю такую тематику»2
- 15.10.2024, 9:43
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Необычный дом в Минском районе разделил белорусов на два лагеря.
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали «дом с чертями» в агрогородке Ратомка Минского района. Речь о необычных скульптурах и архитектурных конструкциях, возведенных возле жилища. Ну, а мнения комментаторов, как обычно, разделились, пишет telegraf.news.
@alenapekarchik #ратомка#ужасно ♬ Beru Murder - v2 - Alan Paul Ett & William Ashford
«Закрыто. Частная территория. Ведется видеонаблюдение», — предупредил хозяин дома, сделав надпись на заборе. Что касается скульптур, то это изваяния различных существ: неземных, человекоподобных, в некоторых случаях напоминающих божеств. Также есть всевидящее око — масонский символ — и не только.
В общем, лучше посмотреть.
«Труд колоссальный. Что в душе творится у автора этого произведения?.. Страшно даже представлять», — поделилась одна комментаторша под роликом.
«Это дом дьявола», — категорично заявила другая.
«Даже если это сделано искусно, это все равно притягивает демонов, в этом месте не может быть ничего доброго», — сказал третий.
Были и другие мнения: «Индивидуальный человек с широкими возможностями. Обычным квартирникам не понять».
«Какая красота!!! Да, мрачная, готическая, но красота! Уж лучше созерцать эту фантазию, это искусство, чем жить в мире, где полно настоящего зла», — написал еще один пользователь TikTok.
«Шикарно. Завораживающий вид. Обожаю такую тематику. Может, потому что сам много лет работаю в ритуалке», — рассказал другой юзер.