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Пограничники изъяли у жителя Лынтуп арсенал оружия

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  • 15.10.2024, 9:53
  • 2,526
Пограничники изъяли у жителя Лынтуп арсенал оружия

Начата доследственная проверка.

Государственный пограничный комитет сообщил о конфискации небольшого арсенала оружия и марихуаны у жителя Лынтуп в Поставском районе.

По информации ГПК, пограничники действовали на основе оперативной информации. В ходе обыска у мужчины обнаружили незарегистрированную мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом, две пневматические винтовки, охотничье ружье, около 300 патронов и радиостанции. Кроме того, в доме была найдена коробка с веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной.

По данному факту начата доследственная проверка.

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