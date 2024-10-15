Пограничники изъяли у жителя Лынтуп арсенал оружия

Пограничники изъяли у жителя Лынтуп арсенал оружия2
- 15.10.2024, 9:53
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Начата доследственная проверка.
Государственный пограничный комитет сообщил о конфискации небольшого арсенала оружия и марихуаны у жителя Лынтуп в Поставском районе.
По информации ГПК, пограничники действовали на основе оперативной информации. В ходе обыска у мужчины обнаружили незарегистрированную мелкокалиберную винтовку с оптическим прицелом, две пневматические винтовки, охотничье ружье, около 300 патронов и радиостанции. Кроме того, в доме была найдена коробка с веществом растительного происхождения, предположительно марихуаной.
По данному факту начата доследственная проверка.