Недельные расходы РФ на войну превысили годовые бюджеты 80% регионов 15.10.2024, 10:17

При этом четыре региона за год тратят меньше, чем РФ на войну в Украине за один день

В конце сентября правительство РФ опубликовало проект бюджета на 2025 год с рекордными военными расходами в размере 13,2 трлн рублей, или 38 млрд рублей в день. При этом чиновники планируют снизить траты на социальную политику и образование. В текущем году расходы бюджета на армию и силовиков составляют 11,1 трлн рублей, или около 210 млрд рублей в неделю, что превышает годовые бюджеты 80% российских регионов, подсчитали The Moscow Times.

Только 18 субъектов Российской Федерации из 83 (без учета оккупированных украинских территорий) имеют бюджеты, превышающие недельные затраты на войну в Украине. Среди них Москва (4,7 трлн руб), Санкт-Петербург (1,2 трлн руб) и соответствующие области, а также регионы с развитой добывающей и перерабатывающей промышленностью — ХМАО (380,6 трлн руб), ЯНАО (389,6 трлн руб), Кемеровская (280,1 трлн руб), Челябинская области (331,3 трлн руб) и другие (обозначены на карте зеленым цветом).

В 64 регионах, обозначенных на карте красным цветом, готовые бюджеты ниже трат России на войну за 7 дней. А в почти четверти регионов бюджеты меньше трети недельных военных трат, среди них национальные республики — Кабардино-Балкария, Тыва, Марий Эл, Северная Осетия, Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Мордовия, Хакасия, Алтай и депрессивные области — Тамбовская, Костромская, Орловская, Новгородская, Тамбовская, Псковская.

Четыре региона за год тратят меньше, чем Россия тратит на войну в Украине за один день (30 млрд рублей): Еврейская автономная область, Ингушетия, Калмыкия и Ненецкий автономный округ.

Регион с самым маленьким бюджетом — Еврейская автономная область тратит в год 15,3 млрд рублей — в 2 раза меньше ежедневных военных расходов России. ЕАО по итогам прошлого года вошла в тройку регионов с самым низким качеством жизни.

Ингушетия с бюджетом в 27,9 млрд рублей также в аутсайдерах по качеству жизни. Кроме того, она много лет возглавляет рейтинги по банковской задолженности населения.

Калмыкия, живущая на 26,6 млрд рублей год, традиционно считается одним из самых депрессивных регионов России. В 2024 году республика вошла в топ-5 регионов с самыми низкими доходами населения.

Ненецкий автономный округ — напротив, благополучный регион, входит в десятку субъектов с высоким уровнем жизни. Население НАО сопоставимо с населением среднего российского города — всего 44 тысячи человек, и в пересчете на душу населения годовой бюджет в размере 25,3 млрд рублей выглядит щедрым.

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