«Путин лично отдал приказ»: Скрипаль впервые прокомментировал отравление его и дочери «Новичком» 15.10.2024, 10:46

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В Солсбери начались открытые слушания после расследования.

Первое публичное заявление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля после покушения на него в июле 2018 года стало частью официального расследования британских властей, открытые слушания которого начались в понедельник в Солсбери, сообщает «Голос Америки».

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, также пострадавшая в результате атаки «Новичком», не будут давать показания лично по соображениям безопасности, однако письменное заявление Скрипаля было зачитано в первый день слушаний адвокатом Эндрю О’Коннором.

Скрипаль, как и ранее британское правительство, возложил ответственность лично на Владимира Путина за покушение на его жизнь в Солсбери.

«Я уверен, что Путин принимает все важные решение лично и самостоятельно. Таким образом, я считаю, что он по меньшей мере дал разрешение на осуществление этой атаки против меня и Юлии», — говорится в заявлении Сергея Скрипаля.

Цель публичного расследования британских властей — дать семье британки Доун Стерджесс, погибшей от «Новичка» в результате атаки на Скрипаля, ответы на вопросы о том, как произошла ее смерть, и заслушать конфиденциальные показания официальных лиц и служб безопасности, включая подробности отношений Скрипаля с британскими спецслужбами.

Стерджесс была случайной жертвой покушения, сообщило в понедельник общественное расследование. Мать троих детей умерла от воздействия «Новичка» в июле 2018 года после того, как ее партнер нашел поддельный флакон из-под духов, который, по мнению полиции, был использован российскими разведчиками для контрабанды вещества в страну.

Улики указывают на то, что во флаконе было достаточно вещества, чтобы убить тысячи людей, заявил адвокат Эндрю О’Коннор в первый день слушаний по делу о смерти Стерджесс.

«Вы можете сделать вывод… что те, кто выбросил флакон таким образом, действовали с невероятным пренебрежением к человеческой жизни», — сказал он председателю расследования, бывшему судье Верховного суда Энтони Хьюзу, подчеркнув, что 44-летняя Стерджесс была невинной жертвой.

Скрипаль, сотрудничавший с британской разведкой, и его дочь Юлия были найдены без сознания на уличной скамейке в Солсбери в марте 2018 года после отравления «Новичком», который был намазан на ручку входной двери их дома.

Оба они, а также полицейский, приехавший в дом Скрипаля, оказались в тяжелом состоянии от воздействия нервно-паралитического вещества военного назначения, но выздоровели, как и партнер Стерджесс Чарли Роули.

В то время как британская полиция заочно предъявила обвинения трем россиянам, которые, по их словам, являются сотрудниками военной разведки ГРУ, в связи с нападением на Скрипаля и его дочь, официального дела против них по факту смерти 44-летней Стерджесс возбуждено не было.

В прошлом месяце Хьюз постановил, что Скрипали не будут давать показания, заявив, что существует «непреодолимый риск» того, что они подвергнутся физической опасности, если их смогут опознать и раскрыть их нынешнее местонахождение.

Этот инцидент привел к крупнейшей дипломатической высылке между Востоком и Западом со времен холодной войны, а после вторжения России в Украину отношения между Лондоном и Москвой еще больше ухудшились.

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