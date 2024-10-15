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Экс-главе отдела Банковского процессингового центра грозит до восьми лет колонии

  • 15.10.2024, 10:51
  • 1,178
Экс-главе отдела Банковского процессингового центра грозит до восьми лет колонии
Андрей Лобода

Его будут судить 31 октября.

Андрею Лободе 54 года. Он минчанин, окончил Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (тогда — Минский радиотехнический институт) в 1993 году. С тех пор работал в банковской сфере, пишет «Наша Нива».

Известно, что первым местом работы стал Беларусбанк, позже он перешел в Банковский процессинговый центр. Там он дорос до начальника одного из отделов.

Андрея задержали в апреле 2024 года. 12 апреля ему присудили административный арест за «распространение экстремистских материалов». После этого против него завели уголовное дело. В видео ГУБОПиК он говорит, что сделал донат в фонд «Страна для жизни» и писал комментарии.

Суд над Андреем Лободой начинается 31 октября в Минском городском суде. Его обвиняют в «оскорблении представителя власти» (ст. 369 УК) и «финансировании экстремистской деятельности» (ч. 1 и 2 ст. 361-2 УК). Андрею грозит до восьми лет колонии.

Судить его будет судья Александр Руденко. Он отправил за решетку несколько десятков белорусов по политическим делам.

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