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В Москве подорвали автомобиль известного владельца баров

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  • 15.10.2024, 11:57
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В Москве подорвали автомобиль известного владельца баров

Ранены три человека.

На юго-западе Москвы взорвали китайский внедорожник Tank, принадлежащий гендиректору «Шейкер групп», ресторатору Виктору Мишачеву, передает ТАСС.

Пострадали три человека: сам 44-летний бизнесмен, его шестилетний сын и сосед. Мишачеву оторвало часть кисти, также он получил осколочные ранения ноги.

Его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Ребенку рассекло голову. У третьего пострадавшего — осколочное ранение бедра.

Как пишет Shot, на машине сдетонировало самодельное взрывное устройство (СВУ), которое неизвестные поместили между капотом и лобовым стеклом, прикрыв детской пеленкой. Мишачев подумал, что это просто мусор, и стал убирать его. В этот момент прогремел взрыв.

Источник ТАСС утверждает, что СВУ было размещено под днищем автомобиля. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц (часть 3 статьи 30 и часть 2 статьи 105 УК).

По данным ЕГРЮЛ, Мишачев возглавляет либо является совладельцем более десятка кафе и ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Свердловской и Новосибирской областях. В том числе ему принадлежит доля в барах «Гадкий койот» и Dirty dance bar в Москве и «Бунин бар» в Екатеринбурге.

В качестве основной версии подрыва СК называает предпринимательскую деятельность потерпевшего. Речь может идти о конфликте бизнес-интересов, сообщает «Интерфакс». По данным Mash, у Мишачева были конфликты с персоналом его заведений из-за задержки зарплат, поэтому правоохранители рассматривают также версию мести со стороны подчиненных.

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