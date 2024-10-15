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Банальная двухходовка

  • Виктор Шендерович
  • 15.10.2024, 13:04
  • 2,382
Банальная двухходовка
Виктор Шендерович

Цивилизованный мир давно сглотнул эту наживку.

Недавно случай свел меня с молодой и вполне прогресивной сторонницей позиции «все неоднозначно» применительно к ближневосточному конфликту. Не путинистка, не антисемитка, хорошее образование и всякое такое. Полное совпадение базовых ценностей – и именно поэтому, кмк, тут можно и нужно пытаться разговаривать (не с Шевченко же).

Так вот – в нашем коротком разговоре я, кажется, обнаружил точку, от которой ответы на вопрос «что делать» расходятся в разные стороны. Эта точка – понимание (мной и другими) или непонимание (моей собеседницей и другими «другими») мажоритарного устройства политики.

Победителю тут всегда достается все!

Красное знамя было символом СССР, и когда под этим знаменем побеждали Михайлов, Петров и Харламов, а Большой театр триумфально катал по миру «Лебединое озеро» – в политическом смысле всякий раз побеждало «ленинское Политбюро». Побеждало право Суслова и Ко давить танками чехов и истреблять афганцев.

Это не значит, что не надо было играть в хоккей и крутить фуэте – но это и не значит, что можно не понимать очевидной связи пропаганды флага (по самым прекрасным поводам) и последствий этой пропаганды!

Рейган назвал СССР «империей зла», и был прав – и существование внутри этой империи Харламова и Плисецкой совершенно не отменяло его политической правоты. Слава богу, на том повороте в рукаве у матушки-истории нашелся Михаил Сергеевич Горбачев, и (на том повороте) обошлось без военной катастрофы. Без чудовищных аналогов Дрездена и Берлина в 1945-м.

И вот, кстати, вопрос, на который не захотела (не смогла) ответить моя собеседница: кто виноват в «бойне №5», гуманитарной катастрофе Дрездена? Отмотав пленку назад – что решаем силами мирового сообщества? Бомбим или нет? Там же люди! Надо же немедленно прекратить преступления американской военщины, это же геноцид несчастного немецкого народа!

Кривая усмешка в этом месте исторической экстраполяции означает безвыходность положения, отсутствие бескровного выбора. Увы, жителей Дрездена невозможно выковырять из-под власти Гитлера до уничтожения Гитлера. А для уничтожения Гитлера приходится бомбить немецкие города, населенные – увы – его заложниками.

Причем – не хочу сказать ничего хорошего про Гитлера, но руководству вермахта, видимо, просто не приходило в голову специально располагать военные объекты в школах и больницах, чтобы выйти потом с окровавленными немецкими детьми на руках под телекамеры сочувствующего мирового сообщества. На ВВС в ту пору работал Оруэлл, ну и вообще – в ту пору этот трюк бы не проканал.

Но времена изменились, информационная революция сделала мир не только прозрачным, но, как выясняется, и легко управляемым (кто первым встал, того и тапки). И для ХАМАСа именно этот замкнутый цикл (нападение – ответный удар – шоу с окровавленными детьми, которых ты сам подставил под ответный удар) является базовой технологией ведения войны с Израилем уже несколько десятилетий.

Т.н. «цивилизованный мир» давно сглотнул эту наживку. Так, писал я когда-то по тому же ближневосточному поводу, гроссмейстер, считающий на 10 ходов вперед, вдруг допускает просмотр. Так умные дяди и тети, рассуждающие про «колонизацию» и цитирующие Жижека и Хомски, оказываются почему-то не в состоянии просчитать самую банальную двухходовку.

Не в состоянии уяснить как формулу: любой палестинский флаг, поднятый сегодня по самому гуманитарному поводу (в знак защиты палестинских детей, награждения палестинских журналисток, поддержки права палестинцев на свое государство) – это политическая поддержка ХАМАСа! Только и именно это.

Укрепление чудовищной власти ХАМАС, причем в первую очередь как раз над несчастными (безо всякой иронии) палестинцами. Легитимизация права варваров, уже в открытую, убивать, насиловать, отрезать головы и прилюдно праздновать это.

Гутерриш и Ко, умудрившиеся (после резни 7 октября!) сделать антиизраильскую повестку доминирующей в мире – прямые подельники хамасовских убийц, и они в доле, разумеется. Моя милая «левая» собеседница и миллионы ее прекраснодушных, чаще всего молодых, единомышленников по всему миру – увы, просто «полезные идиоты», которых используют втемную совершенно цинично.

Бескровного выхода из сегодняшней ситуации уже нет и быть не может. Но вот срок власти ХАМАС над Палестинской автономией (а значит, и неизбежные под их властью жертвы среди мирного населения) можно было бы, конечно, сильно сократить – и сократить именно полной делегитимизацией ХАМАСа: ни доллара, ни слова поддержки!

Это же, разумеется, относится и к «Хесболле» с мирным ливанским населением…

За прошедший год, при желании ООН и Лиги арабских государств, эту проблему можно было бы решить вполне. Но т.н. «цивилизованный мир» явно решает другие задачи – и продолжает настойчиво делегитимизировать Израиль, со всех сторон обложенный убийцами…

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

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