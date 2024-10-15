В ВСУ объяснили, почему назначили Олега Ляшко комбатом

В ВСУ объяснили, почему назначили Олега Ляшко комбатом8
- 15.10.2024, 13:43
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Его подразделение вошло в топ-10.
Бывший народный депутат от «Радикальной партии» Олег Ляшко был назначен командиром батальона беспилотных систем 63-й ОМБр Вооруженных сил Украины, поскольку подразделение, в котором Ляшко был лейтенантом, вошло в топ 10 подразделений по эффективности в уничтожении вражеской техники и российских оккупантов. Об этом сообщил 11-й армейский корпус Сухопутных войск ВСУ.
«Решение о перемещении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й ОМБР принято на основании ходатайства и плана перемещения командира 63-й ОМБР», — говорится в сообщении.
Там уточнили, что получили от 63 ОМБР данные о том, что за два года службы в этой бригаде Олег Ляшко глубоко вникал в суть беспилотных систем и их роль на поле боя, понимая их важность.
«Во время его пребывания на должностях, связанных с беспилотными системами, была организована работа по отражению значительного количества механизированных штурмов, уничтожены сотни единиц техники и живой силы противника», — пояснили в ВСУ.
Кроме того, в сентябре батальон беспилотных систем 63 ОМБР вошел в топ 10 подразделений по эффективности среди подразделений и соединений ВСУ по поражению живой силы, военной техники и других средств противника с использованием беспилотных систем.
«Учитывая вышесказанное, командованием 63-й ОМБР и 11 армейского корпуса, было принято соответствующее кадровое решение о назначении лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича на должность командира батальона беспилотных систем 63-й отдельной механизированной бригады», — отметили в 11-м армии. .
Сам Олег Ляшко до сих пор не прокомментировал собственное назначение комбатом.