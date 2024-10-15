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В Беларуси вводят очередные пенсионные новшества

  • 15.10.2024, 13:51
  • 3,168
В Беларуси вводят очередные пенсионные новшества

Некоторые из них касаются ограничений по пенсиям.

В Беларуси снимут ограничения по размеру пенсий для тех, кто продолжается трудиться на заслуженном «отдыхе». Об этом заявил глава Федерации профсоюзов Беларуси Юрий Сенько. Как заявила министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко, планируются и другие пенсионные новшества, пишет «Зеркало».

В чем заключаются ограничения по пенсиям

Речь о тех белорусах, которые продолжают трудиться и получать одновременно зарплату и пенсию. У некоторых из них есть ограничения по максимальному размеру пенсионных выплат. Это касается тех, у кого до выхода на заслуженный «отдых» была зарплата, которая в 1,3 раза превышала среднюю по стране.

Немного поясним. Есть такое понятие как индивидуальный коэффициент заработка — это соотношение фактической зарплаты, которую получал человек до выхода на заслуженный отдых, и средней по стране. Если зарплата конкретного человека была в полтора раза больше средней, то у него этот коэффициент составляет 1,5, если на уровне средней, то 1. Так вот, для тех, кто продолжает трудиться на пенсии, есть потолок по размеру выплаты — берется максимальный коэффициент на уровне 1,3. Даже если у человека он составляет 1,5 или 2, то все равно действуют ограничения. То есть фактически человек недополучает часть пенсии, если продолжает работать на заслуженном отдыхе.

По словам Наталии Павлюченко, предлагаемые изменения касаются снятия ограничения по размеру пенсий у работающих пенсионеров, администрирования (расчетов) и назначения пенсий для будущих пенсионеров, пенсионного обеспечения для многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, а также возможностей получения пенсии на дому.

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