Израиль по-прежнему в топе рейтинга стран с лучшими пенсионными системами 15.10.2024, 14:29

На первом месте — Нидерланды.

Пенсионная система Нидерландов снова признана лучшей в мире. Исландия заняла второе место, Дания расположилась на третьем, показало исследование «Глобальный пенсионный индекс» (Melbourne Mercer Global Pension Index, MMGPI). Эти страны регулярно входят в топ-3 рейтинга и в этом году получили 84,8, 83,4 и 81,6 балла соответственно. Пенсионная система Израиля, который был включен в Global Pension Index в 2020 году, сразу заняв третью позицию, в этом году набрала 80,8 балла и находится на четвертом месте.

Рейтинг стран с лучшими пенсионными системами Global Pension Index, составляемый консалтинговой компанией Mercer и организацией CFA Institute, публикуют с 2009 года. Тогда в нем были представлены данные о пенсионных системах девяти стран. В исследовании MMGPI-2024 проанализированы пенсионные системы 48 стран, в которых проживает более 65% населения мира.

В исследовании используют более 50 индикаторов. 40% в итоговый балл приносят показатели, оценивающие адекватность пенсионной системы (то, как она служит улучшению финансового положения пенсионеров). Среди них, например, доля, которую составляет минимальная пенсия от средней зарплаты, или уровень задолженности домохозяйств в стране в процентах от ВВП.

Устойчивость пенсионной системы (суммарные пенсионные активы, пенсионные отчисления, демографические показатели, госдолг, рост ВВП) вносит в общий показатель 35%. Еще 25% в общем показателе приходится на «целостность пенсионной системы» (речь идет в том числе о регулировании, управлении и операционных расходах на пенсионную систему).

Также в первую десятку стран в рейтинге вошли Сингапур (78,7), Австралия (76,7), Финляндия (75,9), Норвегия (75,2), Чили (74,9) и Швеция (74,3).

На последних местах в рейтинге расположились Индия, Аргентина, Филиппины, Турция и Южная Африка.

Авторы исследования предупреждают, что многие пенсионные системы сталкиваются с проблемами, большинство из которых связаны с демографией. Увеличение продолжительности жизни и снижение рождаемости, с одной стороны, более высокие процентные ставки и расходы на систему здравоохранения, с другой стороны, усиливают давление, оказываемое на государственные бюджеты по поддержке пенсионных систем, и именно по этой причине общий балл стран в индексе в этом году ниже по сравнению с предыдущими годами.

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