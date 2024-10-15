Александр Глеб: Пудышев — это Бергкамп, а Белькевич — Фабрегас 1 15.10.2024, 14:27

Ветераны «Динамо» и БАТЭ встретились на матче памяти в Минске.

В этом матче было прекрасно все: погода, игроки, не жалевшие свои поднабравшие лишние килограммы тела, зрители и комментатор Владимир Новицкий, как всегда, сыпавший цифрами, фактами и историями из жизни главных героев — Юрия Пудышева и Валентина Белькевича, пишет betnews.by.

Болельщиков на «Динамо-Юни» было мало, но скажем им спасибо — они настоящие, приехавшие на окраину столицы, чтобы помянуть двух культовых игроков в истории белорусского футбола.

«Как думаешь, Алексеич в свои 70 вышел бы на этот газон?» — Александр Глеб, неделю назад перенесший операцию на ноге и потому наблюдавший за поединком с бровки, улыбнулся: «Ты в этом сомневаешься?»

Нет, конечно, нет. Он весело размахивал бы своим животом, облаченным в желтую майку БАТЭ (Пудышев всегда был за бразильцев) и делал бы рывки на бровке, советуя тренеру Пунтусу: «Юрок, давай уже, не томи торсиду, запускай Берлагу!»

Вспомнился разговор накануне — с новоявленным тренером нижегородского клуба. «Идешь к полю, а голос Пудика слышен за три километра — и сразу представляешь чувства молодых пацанов, которых он сейчас гоняет. Они и смеются, и из кожи вон лезут, чтобы показать себя наилучшим образом — кто еще так умел?»

Виктор Гончаренко вспомнил и другую историю, оговариваясь, правда, что слышал ее от ребят. О том, как в матче со спартаковцами Пудышев вышел на ударную позицию, замахнулся и — со словами «Ринатик, тащи!» — засадил Дасаеву между ушей.

Признаться, от самого Алексеевича лет двадцать тому мы слышали другую версию. Как в игре с московскими динамовцами он крикнул Уварову: «Санек, тащи!», но тот действительно вытащил. В самом натуральном смысле — переведя мяч на угловой.

Еще лет через двадцать на месте Дасаева окажется Шумахер. «Харик, тащи!» — и, конечно, тоже получит между ушей, но гол не засчитают. Советскую сборную не любили, особенно в марте 1984 года, когда под маркой олимпийской команды Малофеев вывел против национальной сборной ФРГ почти все минское «Динамо».

Эх, ребята, дайте срок…

Мы сидим с Глебом-старшим на скамейке борисовского клуба, и он честно пытается вспомнить истории с Алексеевичем, которые пока еще не пробились в печать, но вскоре мы оба сходимся во мнении: «Нет, такое юных футболистов не воспитает!» Тем более что они выстраиваются к Саше в очередь за автографом, переправляя наш разговор в другую канву.

— У многих с Пудышевым одна ассоциация — главный шутник не только белорусского, но и всего советского футбола, что, согласись, тоже титул довольно серьезный.

Но я тебе скажу, что и футболист он был очень классный. Помню, сборы в Польше. Я еще совсем молодым был, думаю: ну что там играть против человека, который на четверть века тебя старше — но нет… Скорость не та, координация похуже, но так располагается, что все время в него утыкаешься. Как из-под земли вырастает! Да он и в 50 лет творил такое, что мы с открытыми ртами смотрели.

Культура паса, движений, игровой интеллект такие, что у меня ассоциация только одна — с Бергкампом его времен в «Арсенале».

Валик, конечно, по своей натуре совершено другой человек. Это Пудик нараспашку, а он был человеком закрытым. Даже историй вспомнить не могу.

Но на поляне, что самое главное, понимали друг друга с полувзгляда. Как с Фабрегасом. Точно — они и по стилю игры были похожи. Оба как что-нибудь учудят, так мысленно им аплодируешь — как же нестандартно сыграли!

Виталий Кутузов — представительный молодой человек в цивильном костюме — тему Белькевича развивает с удовольствием.

— Я уже где-то говорил, что Валентин практически силовым решением ввел меня в основной состав сборной, как только я там появился. Сказал Малофееву: «Выпускайте этого малого, и все будет нормально!» Этого я никогда не забуду.

Помню, как в дебютном матче с венграми я забил два мяча, у нас с Валиком были и наступы, и каблуки. Мы просто куражились, а игра приносила невероятное удовольствие.

А потом в Москве на Кубке LG уже я на углу штрафной собрал возле себя кучу народа и каблуком выложил ему, и Валик забил. Мне очень комфортно было с ним играть…

Дав короткое интервью, Виталий откланялся — как потом выяснилось, чтобы подняться на комментаторскую позицию. Но нет, человек с внешностью тренера итальянской серии «А» отнюдь не собирался соперничать с мэтром в жанре репортажа — он лишь посоветовал тому громогласно обратить внимание на количество игроков на поле.

У «Динамо» их почему-то оказалось 12, и Юрий Пунтус метнул в сторону Юрия Вергейчика (именно он предстал в образе главного тренера столичного клуба) красноречивый взгляд. После чего равенство было восстановлено.

Но осадочек остался) Впрочем, по игре «динамики» доминировали, и счет мог быть и более крупным, если бы не Василий Хомутовский.

Впрочем, всю глубину дьявольского плана Пунтуса Вергейчик ощутил лишь в серии пенальти. В ней Василий, в котором по-прежнему нет ни грамма жира, летал от штанги к штанге с легкостью тигра Хомича.

Осталось загадкой, как динамовцам удалось пробить его даже раз.

Ветераны Динамо (Минск) — ветераны БАТЭ — 5:2 (пенальти — 1:5)

Голы: 1:0 — Булыга (12). 2:0 — В.Глеб (23). 2:1 — А.Юревич (24). 3:1 — В.Глеб (46). 4:1 — Борисенко (48). 5:1 — Тарловский (51). 5:2 — Страханович (60).

Алексеич был бы доволен.

А вот Анатольич. Тот, который Капский-младший — не очень) «Вася мог бы один и пропустить…» И ответил на мой удивленный взгляд так.

— Все просто, 52 — это все та же 53-я минута, а если бы она повторилась, то еще один человек, который глядит на нас с небес, улыбнулся бы…

Эх, Андрей Анатольевич, это конечно. Каждый в таких памятных матчах думает о своем, о том, что ближе ему более всего. Сын об отце, жена о муже, а кто-то, и таких большинство, — о тех, кто приносил им счастье своей игрой.

Герои остались в прошлом, победы над грандами нам только снятся, но, пока мы живы, должны помнить об ушедших своих. И если они действительно смотрят на нас сверху, то до последнего пытаться сделать что-то такое, что заставит их улыбнуться еще раз.

Не сдавайся, БАТЭ, не отступай, Анатольич…

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