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Лукашенко хочет забрать деньги у многодетных семей

  • 15.10.2024, 15:11
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Лукашенко хочет забрать деньги у многодетных семей

Диктатор заявил, что «вертолетных денег» не будет.

Лукашенко призвал ужесточить правила поддержки многодетных семей:

— «Вертолетных денег» быть не должно. В этой проблеме я уже обращал ваше внимание не один раз — чтобы не чохом принимать решения.

Он посетовал, что соцподдержка многодетных порой не доходит до самих детей из-за нерадивых родителей, и потребовал «установить определенный контроль за определенными семьями», а также усилить адресность социальной поддержки.

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