Лукашенко хочет забрать деньги у многодетных семей
- 15.10.2024, 15:11
- 1,032
Диктатор заявил, что «вертолетных денег» не будет.
Лукашенко призвал ужесточить правила поддержки многодетных семей:
— «Вертолетных денег» быть не должно. В этой проблеме я уже обращал ваше внимание не один раз — чтобы не чохом принимать решения.
Он посетовал, что соцподдержка многодетных порой не доходит до самих детей из-за нерадивых родителей, и потребовал «установить определенный контроль за определенными семьями», а также усилить адресность социальной поддержки.