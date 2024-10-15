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Минчанин хотел впечатлить девушку, но получил уголовку

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  • 15.10.2024, 16:38
Минчанин хотел впечатлить девушку, но получил уголовку

Повредил чужую машину.

Однажды утром минчанка обнаружила, что кто-то повредил капот ее автомобиля, после чего обратилась в милицию.

В ходе разбирательств выяснилось, что 35-летний мужчина той ночью гулял с девушкой. Внезапно подвыпившему минчанину захотелось впечатлить знакомую.

Способ он выбрал странный — залез на капот автомобиля Geely и стал по нему стучать. В итоге он причинил ущерб на 2200 рублей.

На мужчину завели уголовное дело за хулиганство.

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