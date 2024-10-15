Минчанин хотел впечатлить девушку, но получил уголовку

Минчанин хотел впечатлить девушку, но получил уголовку1
- 15.10.2024, 16:38
Повредил чужую машину.
Однажды утром минчанка обнаружила, что кто-то повредил капот ее автомобиля, после чего обратилась в милицию.
В ходе разбирательств выяснилось, что 35-летний мужчина той ночью гулял с девушкой. Внезапно подвыпившему минчанину захотелось впечатлить знакомую.
Способ он выбрал странный — залез на капот автомобиля Geely и стал по нему стучать. В итоге он причинил ущерб на 2200 рублей.
На мужчину завели уголовное дело за хулиганство.