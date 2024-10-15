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Власти Праги запретили ночные туры по барам для туристов

  • 15.10.2024, 18:04
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Власти Праги запретили ночные туры по барам для туристов

Запрет действует с 22:00 до 6:00 утра.

Пражские власти запретили «pub crawls», ночные алкогольные туры из паба в паб, которые организовывают специализированные агентства, сообщает национальное информационное агентство Чехии (ЧТК).

В так называемые рыночные правила — городское постановление, определяющее места, где можно осуществлять коммерческую деятельность, — внесли изменения о запрете услуги. Утвержденная поправка запрещает устраивать алкотуры по пабам, за исключением экскурсий с 6 утра до 10 вечера.

Как пишет издание, запрет в основном потребовали власти Праги 1, центрального района столицы Чехии, которых больше всех заботят вопросы соблюдения тишины ночью, загрязнения общественных пространств и проблемы безопасности.

«Неуместное употребление алкоголя и деструктивное поведение, связанное с посещением пабов, может <...> негативно сказаться на восприятии города туристами, потенциальными инвесторами и самими жителями», — говорится в документе.

Также местные органы беспокоят последствия для бюджета. «Все это ведет к чрезмерному привлечению <...> службы уборки и муниципальной полиции и, следовательно, нагрузке на бюджет и кадровый потенциал соответствующего муниципалитета», — указано в пояснительной записке к документу.

Агентство Prague Pub Crawl раскритиковало решение муниципалитета. «Клиенты проводят на улице минимальное количество времени, а после 22:00 гиды предупреждают их о том, что в ночное время действует режим тишины и они должны вести себя тихо. Если они не подчиняются, их исключают из экскурсии. Последний раз они выходят на улицу в полночь, а мероприятие заканчивается в 00:30», — написано в ответном заявлении.

Его поддержало другое агентство, организующее «пабные» прогулки, — Drunken Monkey.

Как пишет ЧТК, центральный район Праги давно сталкивается с проблемами от «алкогольного» туризма.

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