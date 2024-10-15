Новый генсек НАТО пообещал Украине «настоящие перемены» на поле боя

Новый генсек НАТО пообещал Украине «настоящие перемены» на поле боя1
- 15.10.2024, 18:07
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По его словам, Украина сможет переломить динамику боев.
Работа нового командования НАТО в немецком городе Висбаден поможет Украине добиться «настоящих перемен» на поле боя и обеспечить безопасность для стран альянса. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте, посетив штаб командования.
«В беседе с военнослужащими мистер Рютте отметил, насколько важна их работа по подготовке 700 военнослужащих, которые будут размещены в Висбадене и в логистических узлах на восточном фланге Североатлантического союза», — сообщает пресс-служба НАТО.
Альянс должен обеспечить, чтобы Россия не достигла своих целей, а Украина достигла, подчеркнул Рютте. Он скептично отнесся к опасениям, что Висбаден в связи с размещением украинского штаба НАТО станет военной целью: «Я много лет назад перестал пытаться понять, что думает Путин».