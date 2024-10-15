В Беларуси выпустят очень необычный зефир 15.10.2024, 19:11

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Сладость появится к новогодним праздникам.

Белорусские фабрики собираются выпустить к новогодним праздникам много новых сладостей и адвент-календари. Сладкоежки, готовьтесь: уже анонсировали зефир со вкусом клубники и шампанского и с марципаном.

У «Красного пищевика» будут новогодние вкусы зефира: клубника-шампанское и латте-карамель с секретным ингредиентом (спойлер: это соль).

— До нас никто не использовал соль при производстве зефира. Это не конкретно соленый зефир, а традиционная сладость, в которой есть немного соли, и она оттеняет сладкий вкус латте и карамели, придает очень интересный пикантный вкус, — рассказала на пресс-конференции начальник сектора стратегического планирования и развития «Красного пищевика» Надежда Евтехова.

В линейке жевательного зефира будут новые вкусы мандарина и марципана, появится халва со жгучим перцем.

«Коммунарка» и «Спартак» тоже готовятся к Новому году, у них будут десятки разных праздничных наборов — в виде чемодана, змеи, в привычных картонных коробках. И теперь уже точно: две фабрики выпустят адвент-календари. Они начали массово появляться у нас в прошлом году, похоже, в этом году они будут еще популярнее.

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